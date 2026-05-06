Україну накриють дощі та грози: синоптикиня назвала точну дату

Прогноз погоди на 7-10 травня / © pixabay.com

Реклама

Після швидкого і неочікуваного потепління, яке зненацька прийшло до України, коли за кілька днів до цього були ще заморозки, погода знову зміниться. Невдовзі почне заходити атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та грози.

Про це розповіла синоптикиня, очільниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі «24 каналу».

За її словами, вже завтра, 7 травня до України із заходу почне заходити атмосферний фронт, який принесе до західної частини країни короткочасні дощі. Місцями вони навіть супроводжуватимуться грозами.

Реклама

У п’ятницю, 8 травня атмосферний фронт зміститься далі вглиб території країни. Тому короткочасні дощі та грози прогнозують у західних, північних та Вінницькій областях. Водночас у решті областей опадів не передбачають.

9 травня дощі та грози очікуються у північних, більшості центральних, а також Одеській і Миколаївській областях. В інших регіонах цього дня переважатиме здебільшого суха погода. Згодом дощів поменшає.

10 травня атмосферний фронт поступово залишатиме територію України через північний схід. Уночі опади ще можливі на північному сході, а вдень дощі і грози охоплять східні і південні регіони.

«Хронологічно починаючи з 7 травня атмосферний фронт зайде на захід України, а потім 10 травня вже вийде через південний схід. Але на температури ці дощі сильно впливати не будуть», — пояснила Наталія Птуха.

Реклама

Також вона уточнила, що ці дощі будуть короткочасними і матимуть переважно «літній характер». Проте подекуди можуть бути зливи.

«Коли ми кажемо, що це короткочасні дощі літнього характеру, то вони не завжди можуть бути невеликі. Це можуть бути й помірні опади, просто не тривалі — як влітку, адже вже переходимо на цей режим опадів. Тобто це короткочасний етап, але по кількості опадів розподіл може бути нерівномірним», — підсумувала Наталія Птуха.

Раніше Наталія Птуха розповіла, чи справді на нас чекає літо з +40°.

Також вона прокоментувала різкий перехід від заморозків до спеки.

Реклама

Новини партнерів