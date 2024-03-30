"Укренерго" про ситуацію зі світлом в регіонах – де, крім Харкова, ще є проблеми

У Харкові діють графіки відключення світла. Також дещо обмежено електропостачання для промисловості в Дніпропетровській області.

У Харкові досі складна ситуація зі світлом, там ідуть відновлювальні роботи.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Ситуація зі світлом у Харкові та області

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також вів обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менше, ніж учора, але зберігаються", – сказав Кудрицький.

Де ще є проблеми

За його словами, після масованого ракетного удару минулої п’ятниці, 22 березня, енергосистема України майже оговталася (за винятком Харкова). Проте внаслідок нових атак є нові пошкодження – зокрема гідроелектростанцій.

"Через брак генерації на лівому березі Дніпра ми вчора були змушені вводити певні обмеження електроспоживання в деяких областях, щоб в Лівобережній частині України зберегти баланс у енергосистемі", – пояснив Кудрицький.

Також очільник "Укренерго" додав, що було дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає.

Кудрицький закликав споживачів користуватися інформацією про стан енергосистеми, і зокрема можливі відключення, виключно з офіційних джерел – майданчиків в соцмережах "Укренерго", Міненерго, місцевих обленерго.

Нагадаємо, що 22 березня по Харківській області росіяни завдали один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

24 березня стало відомо, що після масованих російських атак у Харківській області запроваджують погодинні відключення електроенергії.

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