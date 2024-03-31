В Одесі сталося аварійне відключення на підстанції – деякі райони без світла

У деяких районах Одеси відключили світло через аварію.

В Одесі у неділю, 31 березня, об 11:40, сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів, а також частина Одеського району області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"У ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що орієнтовний час відновлення світла – протягом декількох годин.

Нагадаємо, окупанти вгатили по об'єктах "Укренерго" – де є відключення світла.

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