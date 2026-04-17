ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
1 хв

В Україні відключення світла в семи областях: де ситуація найгірша і чого очікувати ввечері

Через обстріли РФ знеструмлено споживачів у семи областях України.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів частина споживачів у семи областях України тимчасово залишилася без світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Де немає світла 17 квітня

Станом на ранок 17 квітня перебої з електропостачанням зафіксовані у таких областях:

  • Дніпропетровська;

  • Донецька;

  • Житомирська;

  • Запорізька;

  • Одеська;

  • Харківська;

  • Чернігівська.

Енергетики працюють у цілодобовому посиленому режимі для відновлення живлення всіх абонентів.

Чи запровадять графіки відключення світла

За даними Міненерго, застосування графіків обмежень на сьогодні не планується. У разі змін у ситуації громадян просять звертатися до офіційних ресурсів місцевих обленерго.

«Просимо за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, у Чернігові внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт, що призвело до масштабного відключення електроенергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie