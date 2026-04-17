В Україні відключення світла в семи областях: де ситуація найгірша і чого очікувати ввечері

Відключення світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів частина споживачів у семи областях України тимчасово залишилася без світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Де немає світла 17 квітня

Станом на ранок 17 квітня перебої з електропостачанням зафіксовані у таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Одеська;

Харківська;

Чернігівська.

Енергетики працюють у цілодобовому посиленому режимі для відновлення живлення всіх абонентів.

Чи запровадять графіки відключення світла

За даними Міненерго, застосування графіків обмежень на сьогодні не планується. У разі змін у ситуації громадян просять звертатися до офіційних ресурсів місцевих обленерго.

«Просимо за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, у Чернігові внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт, що призвело до масштабного відключення електроенергії.