- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 513
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні відключення світла в семи областях: де ситуація найгірша і чого очікувати ввечері
Через обстріли РФ знеструмлено споживачів у семи областях України.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів частина споживачів у семи областях України тимчасово залишилася без світла.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Де немає світла 17 квітня
Станом на ранок 17 квітня перебої з електропостачанням зафіксовані у таких областях:
Дніпропетровська;
Донецька;
Житомирська;
Запорізька;
Одеська;
Харківська;
Чернігівська.
Енергетики працюють у цілодобовому посиленому режимі для відновлення живлення всіх абонентів.
Чи запровадять графіки відключення світла
За даними Міненерго, застосування графіків обмежень на сьогодні не планується. У разі змін у ситуації громадян просять звертатися до офіційних ресурсів місцевих обленерго.
«Просимо за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години — з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», — зазначили в Міненерго.
Нагадаємо, у Чернігові внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт, що призвело до масштабного відключення електроенергії.