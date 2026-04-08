У низці областей України запроваджені графікі відключень. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.

Яка ситуація в енергосистемі

За даними «Укренерго», дронові та артилерійські обстріли РФ по енергетичній нфраструктурі зумовили аварійні відключення в Україні. Так, є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуаці. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

З огляду на ситуацію, вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

«З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 — будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — зазначають енергетики.

Київщина

За командою «Укренерго» 8 квітня у Київській області застосовано графіки відключень.

Київщина

Київщина

«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — попередили мешканців Київщини.

Черкащина

Оприлюднено новий графік погодинних відключень на 8 квітня. За даними «Черкасиобленерго»,. години відсутності електропостачання:

6.1 11:00 — 13:00

6.2 11:00 — 13:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.

Полтавщина

У «Полтаваобленерго» також повіжомили про необхідність обмежень.

«В Полтавській області 8 квітня з 11:00 до 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги», — інформують у відомстві.

Хмельниччина

У «Хмельницькобленерго» зауважили, що через систематичні ворожі ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України запроваджено графіки.

«Зверніть увагу, що це прогноз погодинних відключень. За потреби, оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень», — акцентували у повідомленні.

Хмельниччина

Тернопільщина

На території Тернопільської області 8 квітня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

«Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ „ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО“ у розділі „Графік погодинних відключень“, — інформують жителів.

Також відомо, що для промисловості та бізнесу з 10:00 по 22:00 діятимуть ГОП.

Споживачам подякували за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.

Буковина

У «Чернівціобленерго» констатували, що впродовж середи, 8 квітня, діятимуть обмеження.

Чернівецька область

Львівщина

Погодинні графіки активовані й у Львівській області. Місцеве обленерго оприлюднило черги.

Львівщина

Прикарпаття

Споживачів попередили, що на Прикарпатті також введені графіки відключень.

«Сьогодні, 8 квітня, на Прикарпатті з 11:00 по 13:00 будуть застосовані ГПВ», — йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіками можна нижче, а також на — офіційних ресурсах.

Прикарпаття

Миколаївщина

У Миколаївській області з 11:00 до 13:00 буде застосовано ГПВ. З 10:30 готуються до відключення підчерги 6.1 та 6.2. Вже з 11:30 будуть знеструмлені підчерги 2.1 та 4.1. Актуальний графік доступний на сайті обленерго.

Одещина

Графіки діятимуть і в Одеській області. В Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення з метою запобігання перевантаженню обладнання.

«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — пишуть у ДТЕК.

Одещина

Одещина

Дніпропетровщина

Про дію обмежень повідомляють і у Дніпропетровській області.

«Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 8 квітня», — зазначається у повідомленні ДТЕК.

Дніпропетровщина

Дніпропетровщина

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, наголошують фахівці, тож стежте за оновленнями.

Нагадаємо, Росія завдала удару по енергетичному об’єкту в Одеській області. Частина споживачів залишилася без постачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Утім без електрики все ще залишалися близько 16,7 тисячі домогосподарств у кількох районах міста. Тривають відновлювальні роботи.