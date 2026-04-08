В Україні — раптові відключення світла: у низці областей терміново впроваджують графіки
За вказівкою НЕК «Укренерго графіки відключень знову діятимуть у деяких регіонах України.
У низці областей України запроваджені графікі відключень. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.
Де діяють погодинні відключення — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Яка ситуація в енергосистемі
За даними «Укренерго», дронові та артилерійські обстріли РФ по енергетичній нфраструктурі зумовили аварійні відключення в Україні. Так, є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуаці. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
З огляду на ситуацію, вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.
«З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 — будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — зазначають енергетики.
Київщина
За командою «Укренерго» 8 квітня у Київській області застосовано графіки відключень.
«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — попередили мешканців Київщини.
Черкащина
Оприлюднено новий графік погодинних відключень на 8 квітня. За даними «Черкасиобленерго»,. години відсутності електропостачання:
6.1 11:00 — 13:00
6.2 11:00 — 13:00
Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.
Полтавщина
У «Полтаваобленерго» також повіжомили про необхідність обмежень.
«В Полтавській області 8 квітня з 11:00 до 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги», — інформують у відомстві.
Хмельниччина
У «Хмельницькобленерго» зауважили, що через систематичні ворожі ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України запроваджено графіки.
«Зверніть увагу, що це прогноз погодинних відключень. За потреби, оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень», — акцентували у повідомленні.
Тернопільщина
На території Тернопільської області 8 квітня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).
«Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ „ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО“ у розділі „Графік погодинних відключень“, — інформують жителів.
Також відомо, що для промисловості та бізнесу з 10:00 по 22:00 діятимуть ГОП.
Споживачам подякували за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.
Буковина
У «Чернівціобленерго» констатували, що впродовж середи, 8 квітня, діятимуть обмеження.
Львівщина
Погодинні графіки активовані й у Львівській області. Місцеве обленерго оприлюднило черги.
Прикарпаття
Споживачів попередили, що на Прикарпатті також введені графіки відключень.
«Сьогодні, 8 квітня, на Прикарпатті з 11:00 по 13:00 будуть застосовані ГПВ», — йдеться у повідомленні.
Ознайомитися з графіками можна нижче, а також на — офіційних ресурсах.
Миколаївщина
У Миколаївській області з 11:00 до 13:00 буде застосовано ГПВ. З 10:30 готуються до відключення підчерги 6.1 та 6.2. Вже з 11:30 будуть знеструмлені підчерги 2.1 та 4.1. Актуальний графік доступний на сайті обленерго.
Одещина
Графіки діятимуть і в Одеській області. В Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення з метою запобігання перевантаженню обладнання.
«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — пишуть у ДТЕК.
Дніпропетровщина
Про дію обмежень повідомляють і у Дніпропетровській області.
«Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 8 квітня», — зазначається у повідомленні ДТЕК.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, наголошують фахівці, тож стежте за оновленнями.
Нагадаємо, Росія завдала удару по енергетичному об’єкту в Одеській області. Частина споживачів залишилася без постачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Утім без електрики все ще залишалися близько 16,7 тисячі домогосподарств у кількох районах міста. Тривають відновлювальні роботи.