ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1149
Час на прочитання
3 хв

В Україні — раптові відключення світла: у низці областей терміново впроваджують графіки

За вказівкою НЕК «Укренерго графіки відключень знову діятимуть у деяких регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
© iStock

Доповнено додатковими матеріалами

У низці областей України запроваджені графікі відключень. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.

Де діяють погодинні відключення — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Яка ситуація в енергосистемі

За даними «Укренерго», дронові та артилерійські обстріли РФ по енергетичній нфраструктурі зумовили аварійні відключення в Україні. Так, є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуаці. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

З огляду на ситуацію, вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

«З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 — будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — зазначають енергетики.

Київщина

За командою «Укренерго» 8 квітня у Київській області застосовано графіки відключень.

«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — попередили мешканців Київщини.

Черкащина

Оприлюднено новий графік погодинних відключень на 8 квітня. За даними «Черкасиобленерго»,. години відсутності електропостачання:

  • 6.1 11:00 — 13:00

  • 6.2 11:00 — 13:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.

Полтавщина

У «Полтаваобленерго» також повіжомили про необхідність обмежень.

«В Полтавській області 8 квітня з 11:00 до 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги», — інформують у відомстві.

Хмельниччина

У «Хмельницькобленерго» зауважили, що через систематичні ворожі ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України запроваджено графіки.

«Зверніть увагу, що це прогноз погодинних відключень. За потреби, оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень», — акцентували у повідомленні.

Тернопільщина

На території Тернопільської області 8 квітня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

«Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ „ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО“ у розділі „Графік погодинних відключень“, — інформують жителів.

Також відомо, що для промисловості та бізнесу з 10:00 по 22:00 діятимуть ГОП.

Споживачам подякували за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.

Буковина

У «Чернівціобленерго» констатували, що впродовж середи, 8 квітня, діятимуть обмеження.

Львівщина

Погодинні графіки активовані й у Львівській області. Місцеве обленерго оприлюднило черги.

Прикарпаття

Споживачів попередили, що на Прикарпатті також введені графіки відключень.

«Сьогодні, 8 квітня, на Прикарпатті з 11:00 по 13:00 будуть застосовані ГПВ», — йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіками можна нижче, а також на — офіційних ресурсах.

Миколаївщина

У Миколаївській області з 11:00 до 13:00 буде застосовано ГПВ. З 10:30 готуються до відключення підчерги 6.1 та 6.2. Вже з 11:30 будуть знеструмлені підчерги 2.1 та 4.1. Актуальний графік доступний на сайті обленерго.

Одещина

Графіки діятимуть і в Одеській області. В Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення з метою запобігання перевантаженню обладнання.

«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — пишуть у ДТЕК.

Дніпропетровщина

Про дію обмежень повідомляють і у Дніпропетровській області.

«Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 8 квітня», — зазначається у повідомленні ДТЕК.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, наголошують фахівці, тож стежте за оновленнями.

Нагадаємо, Росія завдала удару по енергетичному об’єкту в Одеській області. Частина споживачів залишилася без постачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Утім без електрики все ще залишалися близько 16,7 тисячі домогосподарств у кількох районах міста. Тривають відновлювальні роботи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie