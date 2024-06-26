Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення - Генштаб

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення.

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також залучили 368 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Тим часом народна депутатка Марʼяна Безугла запропонувала головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському звільнити з лав Збройних сил генерала Юрія Содоля.

Нагадаємо, раніше начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Держбюро розслідувань (ДБР) із проханням здійснити розслідування щодо генерала Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Він звинуватив Содоля у великих втратах територій та особового складу і підозрює у "співпраці на ворога".

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