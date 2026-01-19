Чому Харків зі світлом, а Київ замерзає: експерт розтлумачив головну "загадку" зими 2026

Експерт пояснив, чого очікувати через російські удари по енергетиці / © Pixabay

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чому у Харкові ситуація із енергетикою краще, ніж у Києві. Він зазначив, що зараз у Харкові дуже мале споживання через те, що Росія знищила великі підприємства у місті.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

Чому у Харкові ситуація із електрикою краща, ніж у Києві

«У Харкові дуже мале споживання. Практично всі люди по хатах. Там не залишилось енергоємного виробництва. Харкову вистачає тих потужностей, що є. І треба визнати, що харківська влада зробила дві речі. Одну дуже погану. Себто вони взагалі не платять ні за електрику, ні за постачання газу, ні за що. Тобто борги, які накопичив Харків під слоганом „Місто стікає кров’ю“, вони божевільні. Угу. Вони три роки ні за що не платять. Угу. За рахунок цього вони тримають місто. Це факт. Вони всі ресурси сконцентрували. І це допомогло їм, в тому числі, там енергетику трохи та утримати. І захисти десь кращі, ніж в інших містах», — сказав Олександр Харченко.

Чи залишиться Київ без тепла

Експерт зазначає, що ситуація у Києві і далі залишається складною, проте на його думку, столиця не залишитися без опалення.

«Я не думаю, що їм вдасться добитися чого того, чого вони хочуть. І чесно, але ті люди, з якими я маю контакт в повсякденному своєму житті, абсолютно всі. Від них я жодного разу не чув фрази: „Та нехай вже буде хоч Путін, нам пофіг“, — зауважив Харченко.

Чого очікувати влітку

Експерт зазначає, що зима ще не минула і вона буде складною. Олександр Харченко додав, що для відновлення енергетичної системи України буде потрібна допомога західних партнерів, зокрема через закупівлю обладнання, яке знищила Росія своїми терористичними ударами. Водночас експерт прогнозує, що влітку ситуація із відключенням світла не покращиться.

«У нас буде літо. Ремонтна компанія „Енергоатома“. Непроста. Липень, серпень можуть бути дуже складними», — наголосив Харченко.

