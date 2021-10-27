ЄС переглянув список COVID-безпечних країн: куди потрапила Україна

ЄС поки не планує виключати Україну зі списку "зелених" держав.

Україна може залишитися у "зеленому" списку Європейського Союзу ще щонайменше на два тижні.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, до "зеленого списку" будуть включені чотири країни з Південної Америки та Африки.

"Цього тижня у рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися лише чотири країни з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишатися у списку ще щонайменше два тижні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, якщо в Україні буде істотне збільшення інфікованих на коронавірус, країна ризикує опинитися в переліку країн, звідки в'їзд до ЄС неможливий. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав громадян вакцинуватися, зауваживши, що це потрібно не лише для мандрівок, а передусім, для власного здоров'я і життя.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що 23 вересня ЄС виключив Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені поїздки. Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду.

Раніше було названо 10 країн, карантинні умови в'їзду до яких найбільше цікавлять українців.

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