Збитки "Енергоатому" становлять 18 мільярдів через вторгнення Росії

Агресор завдав серйозних збитків ядерним об'єктам, що належать "Енергоатому".

Через воєнне вторгнення Росії в Україну державне підприємство НАЕК "Енергоатом" вже зазнало збитків на 18 мільярдів гривень.

Про це повідомив очільник НАЕК Петро Котін.

"Тільки по НАЕК "Енергоатом" ту шкоду, яку можна оцінити на сьогодні, за повних шість днів війни, розв'язаної Російською Федерацією, становить близько 18 млрд грн", – сказав він.

Він підкреслив, що ця цифра приблизна, і насправді може бути набаго більшою.

Котін також повідомляє, що окупанти ведуть переговори з владою міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС - найбільша у Європі.

Російські загарбники просять зробити фото на фоні АЕС для звіту керівництву і для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну станцію. Після чого ніби-то покинуть ядерний об'єкт.

"На це я хочу сказати, атомні об'єкти - це не іграшки. І це дуже важливий технологічний об'єкт. Це все порушення і відповідних Конвенцій про ядерну безпеку і всіх домовленостей, які були раніше досягнуті на рівні МАГАТЕ", - підкреслив Котін.

Нагадаємо, у Енергодарі Запорізької області люди не впустили окупантів на територію міста поблизу АЕС.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Запорізька АЕС в безпеці.