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Російський снаряд потрапив у нафтобазу у Чернігові - відео

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Російський снаряд потрапив у нафтобазу у Чернігові - відео

Виникла пожежа.

Вранці, 3 березня, під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу.

Про це повідомили у ДСНС. 

Зазначається, що попадання сталося о 08:10 на вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра".
Внаслідок  попадання снаряду в нафтобазу сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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