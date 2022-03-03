Російський снаряд потрапив у нафтобазу у Чернігові - відео

Російський снаряд потрапив у нафтобазу у Чернігові - відео

Виникла пожежа.

Вранці, 3 березня, під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що попадання сталося о 08:10 на вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра".

Внаслідок попадання снаряду в нафтобазу сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.