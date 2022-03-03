Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове - видео

Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове - видео

Возник пожар.

Утром, 3 марта, при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что попадание произошло в 08:10 по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра".

В результате попадания снаряда в нефтебазу произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного горючего.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.