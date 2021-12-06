Зеленський назвав озброєння, яке поповнить українську армію

До ЗСУ надійде близько ста одиниць військової техніки.

У понеділок, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Харкові з нагоди 30-річчя Збройних сил України (ЗСУ) перелічив нову військову техніку, яку отримала українська армія.

Про це повідомили на офіційній сторінці глави держави.

“Сьогодні тут та в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки”, - повідомив Зеленський.

Зокрема, армійські підрозділи у Харкові отримали сертифікати на броньовані автомобілі “Козак-2М1”, танки Т-64, бронетранспортери БТР-4. У селі Приозерне на Житомирщині відбулася передача сертифікатів на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

У Краматорську командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк передав військовим сертифікати на 34 броньовані автомобілі “Козак-2М1”.

Військовим у Києві були передані сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hummer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів “Айленд” і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hummer.

Окрім того, Зеленський розповів про співпрацю України з іншими державами у військово-технічній сфері. Він зазначив, що з Британією підписано угоду про створення ракетних катерів, військово-морських баз, а також постачання протимінних суден. Також Київ співпрацює з Анкарою у сфері виробництва ударних безпілотників. Розпочався спільний космічний проєкт із Канадою щодо створення космодрому для ракети-носія “Циклон” українського виробництва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бійцеві "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу, чим прирівняв добровольців до військовослужбовців регулярної армії.

Читайте також: