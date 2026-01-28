Чоловік, який "народився з двома уретрами", розповів про свій незвичайний стан

Чоловік / © pixabay.com

Чоловік, який «народився з двома сечовипускальними трубами», відповів на запитання про свій незвичайний стан здоров'я.

Уретра — це трубка, яка дозволяє сечі виходити з організму. Зазвичай люди мають лише одну уретру.

«У 16 років я дізнався, що всі інші хлопці мають лише одну уретру. Мої батьки про це не знають, і жоден лікар ніколи не перевіряв, тому я не мав можливості дізнатися про це раніше», — стверджує чоловік.

«Раніше я думав, що у чоловіків є дві трубки: одна для сечовипускання, а інша для репродуктивних цілей. Виявляється, я помилявся. Я провів деякі дослідження і, судячи з усього, у мене є так зване «дублювання уретри», про яке відомо лише близько 300 випадків».

На Reddit автор допису запросив інших користувачів задати свої найгостріші запитання про це захворювання.

Люди мали багато питань до чоловіка, але одне питання цікавило всіх. Один із них запитав: «Це заплутано, коли ти мочишся, з якої уретри виходить сеча? З обох?».

На що чоловік відповів: «У моєму випадку вона виходить лише з нижнього отвору».

Він також стверджував, що зрозумів, що щось не так, коли запідозрив, що це ненормально, і вирішив пошукати інформацію в Google.

«Мені просто випадково спало на думку: «А що, якщо це ненормально?» Тож я пошукав в Google і, на свій подив, виявив, що це дійсно ненормально», — сказав він.

Інший чоловік в цій темі пояснив, що зіткнувся з тією ж проблемою і завжди вважав, що уретри призначені для різних цілей.

Він пояснив: «У мене точно те саме! Я теж думав, що одна дірка призначена для сечовипускання, а інша — для репродуктивних цілей. Не розумів цього, поки не досягнув 20 років і не зробив необережний коментар своєму другові про те, що пеніс має дві дірки. Після дуже здивованого погляду і ще більш здивованої розмови я дізнався, що у більшості людей є лише одна дірка. Я розповів про це своєму лікарю, коли наступного разу його побачив, і він сказав: «Ого, погляньте-но, ви праві!». Я ніколи не робив жодних обстежень, бо це мене не турбує, тому не маю уявлення, чи вони насправді повністю з'єднані, чи ні».

Чоловік пояснив, що, оскільки він не має симптомів, він ніколи не звертався за медичною допомогою щодо цього захворювання, яке є надзвичайно рідкісним, але частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі European Urology, «дуплікація уретри» є особливо рідкісним вродженим вадом розвитку, який часто має ідіопатичну природу.

Однак деякі теорії щодо гормональних порушень у матері, факторів навколишнього середовища та ліків також були запропоновані як можливі пояснення її виникнення.

У публікації повідомляється, що, за даними літератури, існує близько 150 випадків. Багато з них безсимптомні, проте деякі симптоми, що можуть проявлятися, зокрема подвійний струмінь сечі, нетримання сечі та рецидивні інфекції сечовивідних шляхів.

