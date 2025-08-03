Експерти назвали найкращі вправи для проблем тазостегнового суглоба

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Нові дослідження показали, що щотижневі групові заняття спінінгом можуть бути ефективнішими за традиційну фізіотерапію для пацієнтів із проблемами тазостегнового суглоба.

Про це пише Daily Mail.

Остеоартроз тазостегнового суглоба — захворювання, що виникає через руйнування хряща в суглобі, викликаючи біль і скутість, — торкається близько 3,2 мільйона людей у Великій Британії.

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Дослідники вважають, що заняття спінінгом не лише ефективніші, а й економічно вигідні для Національної служби охорони здоров’я (NHS), що може допомогти скоротити час очікування на фізіотерапію.

У дослідженні, проведеному фахівцями Університету Борнмута та Університетських лікарень Дорсета, взяли участь 211 пацієнтів. Половина з них отримувала звичайне фізіотерапевтичне лікування, тоді як інша половина пройшла восьмитижневу програму «Chain» — комплекс вправ і навчальних занять, що включав 30-хвилинні тренування на велотренажері під керівництвом інструктора.

За результатами дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Rheumatology, у групі, яка займалась спінінгом, відзначили значне покращення функції суглобів та якості життя.

На думку експертів, програма Chain є більш економічною альтернативою і може допомогти NHS обслуговувати більше пацієнтів із кращими результатами.

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Професор ортопедії Том Вейнрайт зазначив, що групові заняття дозволяють лікувати одразу кількох пацієнтів одночасно, що значно знижує час очікування.

Професор Роб Міддлтон додав, що уникнення операцій зі заміни тазостегнового суглоба — яка коштує NHS понад 6000 фунтів стерлінгів — економить кошти системи та покращує стан пацієнтів.

Програма Chain діє з 2013 року і доступна за направленням лікаря. Для розширення доступу вчені створили віртуальний курс, який дозволяє займатись вдома або у спортзалі.

Доктор Пітер Вілсон, головний лікар UHD, наголосив, що через старіння населення кількість пацієнтів з остеоартрозом зростає, а нові методи лікування допоможуть зменшити навантаження на NHS.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів про шкідливі для суглобів продукти, особливо якщо людина має такі захворювання, як артрит, артроз, остеоартроз та інші подібні хвороби.