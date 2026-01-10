- Дата публікації
Як полегшити дихання при застуді: 6 продуктів, які допомагають зняти закладеність носа
Полегшити нежить можна не лише спреями й пігулками. Фахівці назвали продукти, які допомагають очистити носові проходи та зменшити закладеність.
Закладеність носа — один із найпоширеніших симптомів застуди та сезонної алергії. Полегшити дихання можна не лише ліками, а й за допомогою їжі. Деякі продукти містять біоактивні сполуки, які зменшують запалення та сприяють очищенню носових проходів.
Про це повідомило видання verywellhealth.
Теплий бульйон традиційно вважають «їжею для одужання», і не без підстав. Рідина допомагає розріджувати слиз, а тепла пара — зменшувати закладеність пазух. Особливо часто згадують курячий бульйон, якому приписують легкі протизапальні властивості та здатність полегшувати симптоми застуди.
Схожий ефект має й теплий чай. Гарячий напій зволожує слизові оболонки, а пара сприяє тимчасовому відкриттю носових ходів. У зеленому чаї містяться антиоксиданти-катехіни, які можуть зменшувати тривалість нежитю. Додаткову користь можуть дати трав’яні чаї — з ромашки, імбиру, м’яти або бузини, хоча наукові докази їхньої ефективності залишаються обмеженими.
Мед, доданий до чаю, також може бути корисним. Він має антиоксидантні й імуностимулювальні властивості, полегшує кашель і сприяє відходженню мокротиння. Водночас мед категорично не рекомендують дітям до одного року.
Тимчасово «пробити» ніс здатна гостра їжа. Перець чилі містить капсаїцин, а васабі, гірчиця й хрін — алілізотіоціанат. Ці речовини подразнюють слизову оболонку, стимулюють виділення слизу й можуть швидко зменшити закладеність. Утім, надмірна кількість гострого може спричинити зворотний ефект — посилення запалення та дискомфорту.
Ще один несподіваний помічник — ананас. У ньому є фермент бромелайн, який допомагає розріджувати слиз і має протизапальну дію. Крім того, ананас багатий на вітамін C, що підтримує імунну систему. Деякі дослідження пов’язують бромелайн із полегшенням симптомів гаймориту, хоча остаточних висновків поки немає.
Корисним може бути й пробіотичний йогурт. Попри поширений міф про те, що молочні продукти «згущують» слиз, йогурти з пробіотиками мають протизапальні властивості та містять цинк, важливий для імунітету. Регулярне споживання таких продуктів може зменшити ризик застуди й полегшити її перебіг. Фахівці радять обирати несолодкі варіанти — наприклад, грецький йогурт.
Водночас при закладеності носа варто обмежити алкоголь, який сприяє зневодненню та запаленню, а у чутливих людей може провокувати вивільнення гістаміну. Не рекомендують і надлишок рафінованого цукру, що посилює запальні процеси. У деяких людей симптоми також загострюють продукти з високим вмістом гістаміну — сири, перероблене м’ясо, квашені продукти, вино, пиво, а також окремі овочі й фрукти.
Лікарі наголошують: якщо закладеність не минає понад 10 днів, з’являється висока температура, утруднене дихання, зневоднення або неможливість їсти й пити, варто звернутися по медичну допомогу. У таких випадках самолікування може бути небезпечним.
