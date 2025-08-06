"Оземпік" знищує м’язи: вчені стривожили побічним ефектом препарату

«Оземпік» / © Associated Press

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Популярні ін’єкції для схуднення, зокрема «Оземпік», якими користуються мільйони людей по всьому світу, можуть спричиняти втрату м’язової маси — до такого висновку дійшли американські дослідники.

Про це повідомляє Daily Mail.

Спершу препарати на зразок «Оземпіка» створювалися для лікування діабету. Та згодом вони стали відомими завдяки здатності швидко знижувати вагу за рахунок пригнічення апетиту. Однак, окрім схуднення, препарати можуть викликати побічні ефекти — від нудоти та проблем із травленням до серйозного ураження органів у тяжких випадках.

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Нові дослідження показали, що активна речовина семаглутид, яка є основою як «Оземпіка», так і «Вегові», може зменшувати м’язову масу в організмі.

Медики вже застерігали, що такий ефект здатен зробити пацієнтів метаболічно «повнішими», оскільки змінюється співвідношення м’язів і жиру, що підвищує ризик швидкого повернення ваги після припинення лікування.

Водночас дослідники з’ясували: найбільші втрати м’язової маси стосуються не скелетної мускулатури, а інших тканин — зокрема печінки.

«Зменшення маси метаболічно активних органів, таких як печінка, — це очікувана частина здорового схуднення», — зазначила одна з авторів дослідження, докторка Ран Хі Чхой з Університету Юти.

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«Малоймовірно, що виявлена втрата м’язової маси є серйозним побічним ефектом», — додав її колега доктор Такуя Карасава.

Побічні ефекти «Оземпіка» для м’язів

Під час експерименту миші, які отримували «Оземпік», втратили близько 10% м’язової маси загалом, при цьому скелетні м’язи зменшилися лише на 6%. А от м’язова тканина печінки скоротилась майже вдвічі.

Крім того, науковці перевірили силу м’язів у піддослідних тварин — і виявили, що навіть якщо розмір м’язів залишався майже незмінним, їхня функціональна здатність помітно знижувалася.

У статті, опублікованій у журналі Cell Metabolism, вчені наголосили, що така втрата сили може бути особливо ризикованою для людей віком понад 60 років, які й так мають підвищений ризик м’язової слабкості та обмеженої рухливості.

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«Втрата фізичної функції — це потужний індикатор не лише якості життя, а й тривалості життя», — наголосив професор Кацусі Фунай.

Попри це, деякі експерти радять обережно трактувати результати.

«Наразі відкрите питання, чи справді незначна втрата м’язів у деяких пацієнтів, які приймають „Вегові“ чи подібні препарати, впливає на силу чи фізичну активність. Дослідження показує, що таке може бути у мишей, але робити висновки на основі цього слід дуже обережно.Зміни функції виявлено лише в одному типі м’язів і лише за однієї дози препарату. Потрібні подальші дослідження на людях, щоб точно зрозуміти вплив таких ліків на м’язову масу, силу та рухову функцію», — прокоментувала професорка Лора Гайслер з Університету Абердіна.

Сьогодні близько пів мільйона пацієнтів у Великій Британії і понад 15 млн у США користуються цими препаратами для схуднення, які можуть зменшити вагу тіла на 20% протягом кількох місяців. А кількість людей, які отримують їх приватно, ще більша.

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За офіційними рекомендаціями, такі засоби призначають лише пацієнтам з індексом маси тіла (ІМТ) понад 35 і хоча б одним супутнім захворюванням, або людям із ІМТ 30-34,9, які підпадають під умови скерування до спеціалізованої програми зниження ваги.

Нагадаємо, раніше дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник «Дієт-центру здорового харчування» Олександр Кущ пояснив, що «Оземпік» — не для схуднення. Препарат був розроблений суто для корекції рівня глюкози у хворих на діабет, зокрема другого типу.