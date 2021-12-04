Молодик 4 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик 4 грудня збігається з сонячним затемненням та розпочинає вихід з коридору затемнень.

Молодик — це українська назва нового Місяця — фази, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються.

Нинішній молодик 4 грудня збігається з сонячним затемненням та розпочинає вихід з коридору затемнень.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на молодик 4 грудня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Ви створені з суперечностей. Ви постійно намагаєтеся перейти межу можливостей. Проте знаходьте час для умиротворення, коли замовкають і телевізор, і телефон. Зупиняйтеся. переставайте шукати щось і виділяти час для нового досліду. Краще знайдіть внутрішню тишу.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Вміння зберігати тишу і спокій - таємна сила, завдяки якій ви можете зростати і не страждати від стресів і вигорання. Так розпочинається подорож до далеких можливостей сили. Станьте спокійними, але водночас готовими до швидкого зросту.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

У нашому житті важливий баланс, дія та бездіяльність, критичне мислення та політ фантазії, сон і активність. Секрет сили полягає в тому, щоб робити все з розмахом, від душі, вважаючи всі заняття однаково важливими і перебуваючи в теперішньому моменті.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Проведіть ревізую власного життя: які аспекти буття радують вас понад усе, що у повсякденному житті не викликає радощів, чи відчуваєте ви, що ви похмуро терпите робочі будні або сімейні вечори. Квіти треба поливати, а ліжко - застиляти. Тому в щоденному житті ви маєте знайти те, що буде вас радувати.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Перепрацьовуйте життєву мудрість і перетворюйте її в мудрість. Не противтеся тому, що дає вам здоров'я, ціль і сенс життя. Рухайтеся самостійно, набивайте гулі та вчіться на власному досвіді. Отримайте власну силу. Якщо у вас достатньо рішучості, то ви змінитеся всередині.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Щоб знати власний шлях і отримати силу, необхідно відпустити те, що більш не буде служити тобі на благо. Якщо твій дім або робоче місце наповнене зайвими речами, то час позбавитися від зайвого. Сміття, як матеріальне, так і фізичний, заважає тобі діяти по-справжньому.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Напишіть на папері ті думки або емоції, які вам заважають. Просто пишіть! Коли вже не буде, що писати, спаліть папір, щоб відпусти те, що стало болючим. Розсипте попіл по землі або додайте його до ґрунту в квітковому горщику, щоб думки проростили оновленими та відновленими.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Твій дар, твоя сила - це щось, що дає вам енергію і відчуття повноти життя. Ваше покликання не пов'язане з роботою, яку ви виконуєте. Але воно тісно пов'язане з тим, чим ви насичуєте свою душу.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ми знаємо, що світ хоче від нас, ми знаємо, що повинні вирішити, чи залишатися маленькими, слабкими і простими, чи дозволити собі рости великими, шумними або складними - такими, якими ми були створені.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

З'являйтеся там, де ви потрібні і не затримуйтеся там, де проминає в цьому необхідність. Перетворюйте окремі частини знань в цілісну картину. Розуміння принципу взаємних зв'язків - це ключ до усвідомлення того, як все побудовано у цьому світі.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Уявляйте всі аспекти вашого життя у вигляді величезної мережі, в якій так чи інакше функціонують люди, місця та обставини. Уявіть себе павуком у центрі цієї павутини, побачте нитки, які розходяться від того місця, де перебуваєте ви. Усвідомте та відчуйтеся взаємозв'язки. Якби ви не заглиблювалися у минуле, то ви раз за разом будете усвідомлювати, що події пов'язані тонкими нитками.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Якщо ви відчуваєте розлад всередині душі, то згадайте про те, як важливо емоціям текти і йти геть. Вода емоцій не може застоюватися. Емоції мають тексти вільно крізь вас.

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