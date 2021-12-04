Новолуние 4 декабря: гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние 4 декабря совпадает с солнечным затмением и начинает выход из коридора затмений.

Новолуние — это украинское название новой Луны — фазы, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают.

Нынешние новолуние 4 декабря совпадает с солнечным затмением и начинает выход из коридора затмений.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич в новолуние 4 декабря.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Вы созданы из противоречий. Вы постоянно пытаетесь перейти предел возможностей. Однако находите время для умиротворения, когда умолкают телевизор и телефон. Останавливайтесь. Переставайте искать что-либо и выделять время для нового опыта. Лучше найдите внутреннюю тишину.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Умение сохранять тишину и покой – тайная сила, благодаря которой вы можете расти и не страдать от стрессов и выгорания. Так начинается путешествие к дальним возможностям силы. Станьте спокойными, но вместе с тем готовыми к быстрому росту.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

В нашей жизни важен баланс, действие и бездействие, критическое мышление и полит фантазии, сон и активность. Секрет силы состоит в том, чтобы делать все с размахом, от души, считая все занятия одинаково важными и находясь в настоящем моменте.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Проведите ревизию собственной жизни: какие аспекты бытия радуют вас больше всего, что в повседневной жизни не вызывает радости, чувствуете ли вы, что вы хмуро терпите рабочие будни или семейные вечера. Цветы нужно поливать, а кровать – застилать. Поэтому в повседневной жизни вы должны найти то, что будет вас радовать.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Перерабатывайте жизненную мудрость и превращайте ее в мудрость. Не противьтесь тому, что дает вам здоровье, цель и смысл жизни. Двигайтесь самостоятельно, набивайте шишки и учитесь на собственном опыте. Получите свою силу. Если у вас достаточно решительности, то вы изменитесь внутри.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Чтобы знать собственный путь и получить силу, необходимо отпустить то, что больше не будет служить тебе во благо. Если твой дом или рабочее место наполнено лишними вещами, то пора избавиться от лишнего. Мусор, как материальный, так и физический, мешает тебе действовать по-настоящему.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Напишите на бумаге мысли или эмоции, которые вам мешают. Просто пишите! Когда уже не будет, что писать, сожгите бумагу, чтобы отпустить то, что стало болезненным. Рассыпьте пепел по земле или добавьте его в цветочный горшок, чтобы мысли прорастили обновленными и восстановленными.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Твой дар, твоя сила – это нечто, дающее вам энергию и чувство полноты жизни. Ваше призвание не связано с работой, которую вы выполняете. Но оно тесно связано с тем, чем вы насыщаете свою душу.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Мы знаем, что мир хочет от нас, мы знаем, что должны решить, оставаться ли маленькими, слабыми и простыми, или позволить себе расти большими, шумными или сложными – такими, какими мы были созданы.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Появляйтесь там, где вы нужны и не задерживайтесь там, где проходит в этом необходимость. Превращайте отдельные части знаний в цельную картину. Понимание принципа взаимных связей – это ключ к осознанию того, как все построено в этом мире.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Представляйте все аспекты вашей жизни посредством огромной сети, в которой так или иначе функционируют люди, места и обстоятельства. Представьте себя пауком в центре этой паутины, увидите нити, расходящиеся от того места, где вы находитесь. Осознайте и почувствуйте взаимосвязи. Если бы вы не углублялись в прошлое, то вы то и дело будете осознавать, что события связаны тонкими нитями.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Если вы чувствуете расстройство внутри души, то вспомните о том, как важно эмоциям течь и уходить. Вода чувств не может застаиваться. У эмоций тексты свободно сквозь вас.

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