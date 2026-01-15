Чому сповільнився російський наступ на фронті: аналітики назвали дві головні причини

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Російське просування в Україні сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Це відбулось, ймовірно, через менш сприятливі зимові погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання довільних термінів наприкінці року.

Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW спостерігав докази, які свідчать про те, що російські війська збільшили свою присутність (або за допомогою місій з інфільтрації, або за допомогою штурмів) на території України площею 276,44 квадратного кілометра між 1 та 17 грудня; 89,05 квадратних кілометрів між 17 та 31 грудня; та 73,82 квадратного кілометра між 31 грудня та 13 січня.

«Семиденне середнє просування російської армії наприкінці 2025 року досягла піку 1 та 2 грудня, а потім постійно знижувалася до кінця року. Російські війська змогли скористатися несприятливими погодними умовами восени та на початку зими 2025 року, які перешкоджали операціям українських безпілотників, для відносно швидшого просування», — вважають експерти.

Аналітики зазначають, що окупанти намагаються підтримувати такі швидші темпи просування, оскільки настав холод, що ускладнює здатність російських військ успішно впроваджувати свій новий наступальний шаблон, який значною мірою залежить від місій піхотного проникнення, що повинні долати десятки кілометрів території пішки з обмеженим постачанням.

Раніше повідомлялося, що Росія провалила стратегічні цілі 2025 року попри просування на Донеччині. За даними заступника очільника Офісу президента України полковника Павла Паліси, Москва планувала повністю захопити Донецьку та Луганську області до 1 вересня 2025-го. Крім того, до кінця року ворог мав створити «буферну зону» вздовж північного кордону. Обидва завдання залишилися невиконаними.