Російське військове командування не змогло виконати ключові завдання, поставлені на 2025 рік, зокрема щодо повної окупації Донецької області та створення «буферної зони» на півночі України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Провал «дедлайнів» Кремля

За даними заступника голови Офісу президента України полковника Павла Паліси, Москва планувала повністю захопити Донецьку та Луганську області до 1 вересня 2025-го. Крім того, до кінця року ворог мав створити «буферну зону» вздовж північного кордону. Обидва завдання залишилися невиконаними.

Ситуація на Покровському та Времівському напрямках

Попри загальний стратегічний провал протягом року окупанти зосереджували значні ресурси на окремих ділянках:

Покровськ: російські війська увійшли до міста у вересні 2025 року. Станом на грудень вони контролюють близько 67,6% території міста.

Велика Новосілка та Гуляйполе: після захоплення Великої Новосілки в січні ворог активізувався у напрямку Гуляйполя. На початку грудня 2025 року зафіксовано бої безпосередньо в межах Гуляйполя.

Добропілля: у серпні ворожі ДРГ прорвалися в бік міста, проте командування РФ не змогло перетворити тактичний успіх в оперативний прорив. Сили оборони України згодом відбили близько 70 кв. км захопленої території.

Наступ на «пояс фортець»

Ворог продовжує спроби оточити Слов’янсько-Краматорську агломерацію:

Північний схід: у грудні 2025 року окупанти просунулися до Лимана та, ймовірно, захопили Сіверськ. Південний захід: 1 серпня 2025 року Росія завершила захоплення Торецька (штурм тривав 14 місяців). У жовтні почалися бої за Костянтинівку.

Північний фронт: Курщина, Харківщина та Куп’янськ

На північних рубежах ситуація для ворога залишається нестабільною:

Курська область: росіянам вдалося витіснити українські сили лише в березні 2025 року.

Суми та Харків: спроба створити «буферну зону» на Сумщині виявилася невдалою. Наступ на Великий Бурлук (Харківська область) у липні швидко захлинувся і фронт там залишався неактивним до грудня.

Куп’янськ: всупереч заявам Кремля про взяття міста окупанти не змогли встановити над ним контроль. Ба більше, у грудні 2025 року українські війська здійснили успішну контратаку та відбили більшу частину Куп’янська.

Нагадаємо, росіяни збільшили темпи просування в Україні 2025 року. Однак як зазначають аналітики ISW, окупанти більше не здатні на такі швидкі просування на десятки кілометрів на день, як 2022-го. Американські аналітики пояснили, які стратегічні прорахунки призвели до цього.