ЗСУ тримають позиції на фронті / © Associated Press

Реклама

2025 року російські окупаційні війська збільшили середню швидкість просування завдяки новій оперативній моделі, підкріпленій технологічними адаптаціями та зміною тактики нападу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW проаналізував дані, які свідчать про те, що російські війська захопили 4831 квадратний кілометр території України та відвоювали приблизно 473 квадратних кілометри, які українські війська захопили в Курській області у 2025 році. Російські завоювання в Україні склали 0,8% території України.

Реклама

2024 року російські війська захопили 3604 квадратних кілометри території України.

Дані Генерального штабу ЗС України показують, що протягом 2025 року російські війська зазнали 416 570 втрат, що в середньому становить 78 втрат на квадратний кілометр захопленої території в Україні та Курській області.

«Середньодобовий темп просування російських військ 2025 року становив 13,24 квадратних кілометра на день, що перевищує середньодобовий показник 9,87 квадратних кілометра на день у 2024 року», — йдеться у звіті.

Однак темпи просування російських військ протягом 2025 року не були стабільними. Найвищі темпи просування російських військ були зафіксовані в листопаді — 20,99 квадратних кілометрів на день, але цей пік настав після одного з найповільніших місяців 2025 року — 8,8 квадратних кілометрів на день у жовтні — і згодом сповільнився до 15 квадратних кілометрів на день у грудні.

Реклама

Російські війська почали застосовувати нову оперативну модель, яка базується на тривалій кампанії повітряної блокади поля бою (BAI), тактичних заходах з блокування, місіях з проникнення та масових нападах невеликих груп, що дозволило російським військам просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

Тим часом DeepState повідомив, що у грудні російські війська захопили 445 квадратних кілометрів української землі, що на 12% менше, ніж у листопаді 2025 року. Водночас кількість штурмів знизилася на 9%, що аналітики пояснюють кадровими труднощами в армії РФ.

Раніше повідомлялося, що 2025 рік досить суттєво змінив ситуацію на полі бою. І один із найскладніших викликів — масштабне використання дронів на оптоволокні.