Гламур
1172
2 хв

Новорічні ялинки зірок: у Павла Зіброва — помпезна, а в Лесі Нікітюк — патріотична

Пропонуємо пригадати, якими ялинками дивували знаменитості.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Павло Зібров та Леся Нікітюк

2025 рік уже добіг кінця, однак 1 січня редакція сайту ТСН.ua пропонує ще зануритися в атмосферу свята.

Пригадаймо, якими ялинками дивували знаменитості. Справжня новорічна красуня була у співака Павла Зіброва. Родина артиста так помпезно прикрасила ялинку, що аж перехоплює подих, а от Леся Нікітюк обрала патріотичний стиль. На верхівці ялинки красувався герб України, а гілочки були оздоблені іграшками, розписаними петриківським розписом.

Отже, пропонуємо пригадати, з якими ялинками знаменитості зустрічали Новий 2026 рік, які святкові іграшки обирали та якого стилю дотримувалися.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Подружжя поставило вдома живу ялинку. Артистка дійсно по-сімейному прикрашала ялинку з чоловіком і його дітьми. Вони обрали мінімалістичний стиль. Ялинка Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна прикрашена прозорими кульками і підсвічується гірляндою.

Ялинка Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / © instagram.com/nadyadorofeeva

Павло Зібров

У виконавця цьогоріч дійсно помпезна й розкішна ялинка. Вона прикрашена різноманітними золотавими, білими та сріблястими іграшками, що аж навіть порожнього місця не видно. Звісно ж, ялинка сяє яскравими гірляндами.

Ялинка Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

Ірина Білик

Співачка новорічну красуню зробила унікальною. Вона прикрасила такими іграшками, що ззовні нагадують її саму. Також на ялинці красуються платівки Ірини Білик. Ну і, звісно ж, куди ж без гірлянди. До речі, виконавиця обирала ялинку доволі невеликого розміру.

Ялинка Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Леся Нікітюк

Тим часом у ведучої цьогоріч патріотична ялинка. На її верхівці красується герб України. Також вона обрала особливі іграшки — розписані петриківським розписом. До речі, це перша новорічна ялинка в житті сина Лесі Нікітюк, якому вже виповнилося пів року.

Ялинка Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Джамала

Артистка цьогоріч обрала невеличку ялинку, проте живу. Розміри деревця не завадили виконавиці рясно прикрасити її іграшками. На верхівці ялинки красується срібляста зірка.

Джамала на тлі ялинки / © instagram.com/jamalajaaa

Остап Ступка

У актора доволі класична ялинка. Він разом зі своєю обраницею прикрасив її золотистими та червоними іграшками. Звісно ж, на верхівці красувалася зірка, а на гілочках сяяли не лише кульки, а й бантики.

Ялинка Остапа Ступки та його нової обраниці

Тарас Цимбалюк

Актор прикрашав ялинку разом з батьками в Корсунь-Шевченківському перед Різдвом. Деревце рясно прикрашене різноманітними іграшками. Також ялинку підсвічує яскрава гірлянда. До речі, деякі новорічні іграшки в родині Тараса Цимбалюка є неабияк особливими, оскільки дісталися від бабусі.

Тарас Цимбалюк із батьками на тлі ялинки / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Володимир Остапчук

Пишна цьогоріч ялинка і в родині ведучого. Остапчуки поставили вдома чимале новорічне деревце та рясно прикрасили його іграшками. До речі, сім’я прикрасила ялинку не лише в будинку, а й на подвір’ї.

Син Володимира Остапчука на тлі ялинки

1172
