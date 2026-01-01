- Дата публікації
Новорічні ялинки зірок: у Павла Зіброва — помпезна, а в Лесі Нікітюк — патріотична
Пропонуємо пригадати, якими ялинками дивували знаменитості.
2025 рік уже добіг кінця, однак 1 січня редакція сайту ТСН.ua пропонує ще зануритися в атмосферу свята.
Пригадаймо, якими ялинками дивували знаменитості. Справжня новорічна красуня була у співака Павла Зіброва. Родина артиста так помпезно прикрасила ялинку, що аж перехоплює подих, а от Леся Нікітюк обрала патріотичний стиль. На верхівці ялинки красувався герб України, а гілочки були оздоблені іграшками, розписаними петриківським розписом.
Отже, пропонуємо пригадати, з якими ялинками знаменитості зустрічали Новий 2026 рік, які святкові іграшки обирали та якого стилю дотримувалися.
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Подружжя поставило вдома живу ялинку. Артистка дійсно по-сімейному прикрашала ялинку з чоловіком і його дітьми. Вони обрали мінімалістичний стиль. Ялинка Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна прикрашена прозорими кульками і підсвічується гірляндою.
Павло Зібров
У виконавця цьогоріч дійсно помпезна й розкішна ялинка. Вона прикрашена різноманітними золотавими, білими та сріблястими іграшками, що аж навіть порожнього місця не видно. Звісно ж, ялинка сяє яскравими гірляндами.
Ірина Білик
Співачка новорічну красуню зробила унікальною. Вона прикрасила такими іграшками, що ззовні нагадують її саму. Також на ялинці красуються платівки Ірини Білик. Ну і, звісно ж, куди ж без гірлянди. До речі, виконавиця обирала ялинку доволі невеликого розміру.
Леся Нікітюк
Тим часом у ведучої цьогоріч патріотична ялинка. На її верхівці красується герб України. Також вона обрала особливі іграшки — розписані петриківським розписом. До речі, це перша новорічна ялинка в житті сина Лесі Нікітюк, якому вже виповнилося пів року.
Джамала
Артистка цьогоріч обрала невеличку ялинку, проте живу. Розміри деревця не завадили виконавиці рясно прикрасити її іграшками. На верхівці ялинки красується срібляста зірка.
Остап Ступка
У актора доволі класична ялинка. Він разом зі своєю обраницею прикрасив її золотистими та червоними іграшками. Звісно ж, на верхівці красувалася зірка, а на гілочках сяяли не лише кульки, а й бантики.
Тарас Цимбалюк
Актор прикрашав ялинку разом з батьками в Корсунь-Шевченківському перед Різдвом. Деревце рясно прикрашене різноманітними іграшками. Також ялинку підсвічує яскрава гірлянда. До речі, деякі новорічні іграшки в родині Тараса Цимбалюка є неабияк особливими, оскільки дісталися від бабусі.
Володимир Остапчук
Пишна цьогоріч ялинка і в родині ведучого. Остапчуки поставили вдома чимале новорічне деревце та рясно прикрасили його іграшками. До речі, сім’я прикрасила ялинку не лише в будинку, а й на подвір’ї.