Коли ЗРК Patriot підготують до експлуатації в Україні: Кулеба назвав терміни

Українські військові навчатимуться користуватися цим комплексом за межами нашої держави.

Сполучені Штати розробили спеціальний план для прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot, передавання якого анонсував президент Джо Байден.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Associated Press.

Також читайте У Німеччині пояснили, чому не можуть передати Україні Patriot

Коментуючи факт передання Вашингтоном цих систем, міністр Кулеба сказав, що цей крок "відкриває двері для інших країн зробити те саме".

За його словами, Patriot підготують до експлуатації в Україні менш ніж за пів року, тоді як зазвичай навчання триває до року. Конкретних термінів Кулеба не назвав. Він зазначив, що українські військові навчатимуться користуватися цим комплексом за межами нашої держави.

Також глава МЗС додав, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Що відомо про передавання систем ППО Patriot

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив передавання Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. Глава Білого дому вважає, що передавання Patriot не призведе до ще більшої ескалації з РФ.

ЗСУ вже сформували список військових, які першими навчатимуться користуватися ЗРК Patriot.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко розповів, чи може РФ знищити комплекс Patriot.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

Нова військова допомога США: засоби ППО Patriot та 800 мільйонів доларів для України