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Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським: обговорили захист ядерних об'єктів

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Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським: обговорили захист ядерних об'єктів

За словами Макрона, ведеться робота щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що після розмови із президентом РФ Володимиром Путіним провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів", - написав Макрон у Twitter в неділю.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки в результаті вторгнення РФ в Україну. Також він висловив свою стурбованість у зв'язку з "неминучим нападом на Одесу".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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