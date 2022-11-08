На звільненій частині Херсонщини виявлено тіла вбитих місцевих мешканців: деталі загибелі

На тілі одного з цивільних є сліди насильницької смерті.

На нещодавно звільненій території Херсонської області правоохоронці виявили ще кілька тіл українців, яких вбили російські військові під час окупації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, загиблі - троє цивільних місцевих жителів. На тілі одного з них зафіксовані сліди насильницької смерті. Двоє інших загинули внаслідок обстрілу військами РФ населеного пункту.

Правоохоронці направили тіла на судово-медичні експертизи.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин злочину. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що станом на 29 жовтня у Харківській області виявлено 765 загиблих під час окупації. Правоохоронці вже ексгумували понад 760 тіл загиблих цивільних громадян у Харківській області. Проте візуально встановити особу загиблої людини не завжди вдається.

Нагадаємо, 4 листопада у звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, під час окупації Високопілля російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.

Крім того, 7 листопада в Генштабі заявили, що росіяни продовжують примусово вивозити мешканців Херсонщини на територію Росії. Крім того, російські військовослужбовці не припиняють мародерство і пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури. Вони крадуть гроші, продукти та засобів пересування.

Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попередив, що російські окупанти готують криваві провокації на Херсонщині - війська РФ планують обстріляти житлові райони області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

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