Ракетний обстріл Кременчука: кількість загиблих та постраждалих у ТЦ зросла

Ракетний обстріл Кременчука: кількість загиблих та постраждалих у ТЦ зросла

Росія 27 червня ракетами обстріляла ТЦ у Кременчуку.

Станом на 21:00 кількість загиблих у торговельному центрі зросла до 11 осіб.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - повідомив Лунін.

У ДСНС повідомили, що через ракетний обстріл Росії постраждало 59 людей.

"На місці пожежі виявлено тіла 10 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 11 осіб. Інформація уточнюється", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники наголосили, що на місці події працюють 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС - 326 осіб (в т. ч. 4 психологи), 41 одиниця техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП - 20 осіб, 5 одиниць техніки, ШМД - 27 осіб, 9 одиниць техніки та КП "Благоустрій" - 10 осіб, 2 одиницы техніки. Також до Кременчука прибув міністр внутрішніх справ України та очільник ДСНС України.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

Зазначимо, що начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб наразі не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили всі наявні сили.

Запуск ракет по торговельному центрі в Кременчуці радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав "ракетною Бучею". І додав, що метою окупантів є відвертий терор проти цивільних українців.

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