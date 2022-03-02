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Резолюцію ООН "Агресія проти України" використають у міжнародних судах – Кулеба

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Резолюцію ООН "Агресія проти України" використають у міжнародних судах – Кулеба

Центр новин ООН

Єдиними країнами, які проголосували проти резолюції, стали Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ухвалену Генсамблеєю ООН резолюцію "Агресія проти України" використовуватимуть у міжнародних судах проти Росії.

Про це міністр повідомив у середу, 2 березня.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії, її також використають у міжнародних судах", ­– йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що єдиними країнами, які проголосували проти резолюції, стали Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

"Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому, що текст максимально жорсткий. Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну", – наголосив міністр.

Під час ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, що вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська, утрималися 35 держав, зокрема: Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що послання Генасамблеї ООН гучне та ясне, зокрема, ­– негайно припинити бойові дії в Україні, перестати стріляти, відчинити двері для діалогу та дипломатії.

"Територіальна цілісність і суверенітет України мають поважатися відповідно до Статуту ООН. Нам не можна втрачати жодної хвилини. Жорстокі наслідки конфлікту очевидні. Але якою б поганою не була ситуація для людей в Україні прямо зараз, вона загрожує стати набагато, набагато гіршою. Годинник, що цокає, ­– це бомба сповільненої дії", ­– сказав Гутерреш.

Він запевнив, що й надалі робитиме все, що в його силах, щоб сприяти негайному припиненню бойових дій та невідкладним мирним переговорам.

Нагадаємо, 2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії до України й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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