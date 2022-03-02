Резолюцію ООН "Агресія проти України" використають у міжнародних судах – Кулеба

Єдиними країнами, які проголосували проти резолюції, стали Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ухвалену Генсамблеєю ООН резолюцію "Агресія проти України" використовуватимуть у міжнародних судах проти Росії.

Про це міністр повідомив у середу, 2 березня.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії, її також використають у міжнародних судах", ­– йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що єдиними країнами, які проголосували проти резолюції, стали Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

"Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому, що текст максимально жорсткий. Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну", – наголосив міністр.

Під час ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, що вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська, утрималися 35 держав, зокрема: Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що послання Генасамблеї ООН гучне та ясне, зокрема, ­– негайно припинити бойові дії в Україні, перестати стріляти, відчинити двері для діалогу та дипломатії.

"Територіальна цілісність і суверенітет України мають поважатися відповідно до Статуту ООН. Нам не можна втрачати жодної хвилини. Жорстокі наслідки конфлікту очевидні. Але якою б поганою не була ситуація для людей в Україні прямо зараз, вона загрожує стати набагато, набагато гіршою. Годинник, що цокає, ­– це бомба сповільненої дії", ­– сказав Гутерреш.

Він запевнив, що й надалі робитиме все, що в його силах, щоб сприяти негайному припиненню бойових дій та невідкладним мирним переговорам.

Нагадаємо, 2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії до України й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.