Російські окупанти обстріляли Сартану з авіації

Бомби впали на житлові будинки.

Сьогодні, 28 лютого, російські окупанти нанесли авіаудар по Сартані. Наразі інформація про руйнування та постраждалих відсутня.

Про це повідомляє Маріупольська міська ВЦА.

"Ранок, 28 лютого, для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.