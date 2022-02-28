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Російські окупанти обстріляли Сартану з авіації

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Російські окупанти обстріляли Сартану з авіації

Associated Press

Бомби впали на житлові будинки.

Сьогодні, 28 лютого, російські окупанти нанесли авіаудар по Сартані. Наразі інформація про руйнування та постраждалих відсутня.

Про це повідомляє Маріупольська міська ВЦА.

"Ранок, 28 лютого, для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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