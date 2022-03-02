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Російські війська увійшли до Балаклії Харківської області

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Російські війська увійшли до Балаклії Харківської області

Фото з відкритих джерел

Міська влада не співпрацюватиме з окупантами.

Російські війська 2 березня увійшли до Балаклії Харківської області, але місцева влада запевнила, що не співпрацюватиме з окупантами.

Про це повідомив мер Балаклії Іван Столбовий.

"На територію Балаклійської громади зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет і я особисто з військами РФ не співпрацюватимемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, нікуди тікати не збираюся!" ­– повідомив міський голова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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