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Російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, серед них немовля

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Російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, серед них немовля

Зруйнований будинок у Маріуполі

Ще орієнтовно 10 людей зазнали поранень.

За добу 6 березня російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, зокрема 18-місячне немовля в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 березня росіяни вбили щонайменше 3 мешканців області. Зокрема, сьогодні ми дізналися, що жертвою російських фашистів стала 18-місячна дитина в Маріуполі – це лише невелика частина військових злочинів у місті. Крім того, в області сьогодні поранено не менше 10 людей", – йдеться у повідомленні.

Голова області зазначив, що зараз неможливо встановити точні дані про постраждалих у Маріуполі та Волновасі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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