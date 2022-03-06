Російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, серед них немовля

Ще орієнтовно 10 людей зазнали поранень.

За добу 6 березня російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, зокрема 18-місячне немовля в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Також читайте Окупанти захопили частину Ірпеня і вбили мінімум 8 осіб: мер повідомив про ситуацію в місті

"За 6 березня росіяни вбили щонайменше 3 мешканців області. Зокрема, сьогодні ми дізналися, що жертвою російських фашистів стала 18-місячна дитина в Маріуполі – це лише невелика частина військових злочинів у місті. Крім того, в області сьогодні поранено не менше 10 людей", – йдеться у повідомленні.

Голова області зазначив, що зараз неможливо встановити точні дані про постраждалих у Маріуполі та Волновасі.