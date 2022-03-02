У Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченко

У Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченко

Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

У Харкові прогримів потужний вибух в районі Харківського приладобудівного заводу імені Т. Г. Шевченка, який виробляє, зокрема, і військову електроніку.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченка", - написав він.