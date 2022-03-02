Вибух на вокзалі: завдати нищівного удару по Києву завадила ППО

Уламки ракети спричинили пошкодження поблизу вокзалу.

Вибух, який було чути біля вокзалу - це звук від знищення ворожої ракети, яка призначалась одному із центрів управління.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Уточнення по вибуху біля Вокзалу. Наше героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава Українським ППО", - зазначив він.