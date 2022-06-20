У Маріуполі росіяни почали повільну ексгумацію померлих - Андрющенко

Окупанти в блокадному Маріуполі почали викопувати трупи, вантажити на трактори і звозить їх у “морг на Метро”. Реєстрація ведеться виключно за участі близьких.

Російські окупанти в Маріуполя здійснюють ексгумацію загиблих цивільних.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Через спеку з моргу одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою", - повідомив Андрющенко.

Крім того в Маріуполі є великі проблеми з водою. Попри анонсовану окупантами доставку води раз на тиждень, набрати води мають можливість не всі мешканці.

"У деяких районах, де частково з’явилось водопостачання вирішують проблему через використання технічної води як питну. Для мешканців Лівобережного району проблема залишається не вирішено", - зазначив Андрющенко

А через проблеми з гуманітаркою, яку непрацездатні вже майже не отримують, люди стоять на спеці за шматком хліба по 3-4 години.

Раніше ми розповідали, як спритна "влада" у Маріуполі організовує поховання загиблих за 20 тис. грн.

Нагадаємо, окупанти не віддають рідним тіло загиблого бійця "Азову", який у бою врятував побратима.

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