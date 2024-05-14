В ГУР показали, як нищать окупантів на Харківщині (відео)

Удари по військових цілях ворога розвідники зафіксували на відео з дронів.

Бійці ГУР Міноборони України зняли на відео, як на Харківщині за допомогою FPV-дронів нищать російських окупантів та їхню техніку.

Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило в Мережі 14 травня.

В ГУР вказали, що в Харківській області триває наполеглива та плідна робота пілотів FPV-дронів української розвідки.

Так, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, зенітно-ракетний комплекс "Стрєла 10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М".

Удари по ворожих військових цілях розвідники зафіксували на відео з дронів.

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В ГУР зняли на відео, як нищать ворога на Харківщині

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, російські війська просунулись біля Вовчанська, у Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, у Красногорівці та біля Вербового. Ворог окупував Лук'янці на Харківщині.

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