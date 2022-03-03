В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки / pixabay.com

В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки

В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки

Рішення про зміну було прийняте, щоб підвищити рівень ідентифікації особи та застосовувати додаткові елементи захисту.

Про це повідомили в Telegram-каналі Львівської ОДА. Нова форма та порядок виготовлення перепусток, їх заміни, зберігання та повернення були затверджені комендатурою Львівської області. В повідомлені зазначено, що "старі" перепустки все ще діють, поки не буде відповідного наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Що робити для отримання нової перепустки:

перепустка видається лише за письмового подання керівника установи, підприємства, організації критичної інфраструктури чи редакції ( зразок ) до комендатури Львівської області з обґрунтованими поясненнями, чому зазначені особи повинні перебувати на території Львівської області під час комендантської години;

) до комендатури Львівської області з обґрунтованими поясненнями, чому зазначені особи повинні перебувати на території Львівської області під час комендантської години; до подання також додається інформація про зазначений в ньому осіб ( форма Excel таблиці );

); подання та додаток (Excel таблиця) надсилаються на електронну адресу komendant@loda.gov.ua;

впродовж трьох днів після отримання подання перепустки будуть виготовлені за рішенням коменданта.

Контактні телефони комендатури: