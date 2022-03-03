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В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки

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В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки

В Львівській області від 3 березня 2022 року діють нові перепустки / pixabay.com

Рішення про зміну було прийняте, щоб підвищити рівень ідентифікації особи та застосовувати додаткові елементи захисту.

Про це повідомили в Telegram-каналі Львівської ОДА. Нова форма та порядок виготовлення перепусток, їх заміни, зберігання та повернення були затверджені комендатурою Львівської області. В повідомлені зазначено, що "старі" перепустки все ще діють, поки не буде відповідного наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Що робити для отримання нової перепустки:

  • перепустка видається лише за письмового подання керівника установи, підприємства, організації критичної інфраструктури чи редакції (зразок) до комендатури Львівської області з обґрунтованими поясненнями, чому зазначені особи повинні перебувати на території Львівської області під час комендантської години;
  • до подання також додається інформація про зазначений в ньому осіб (форма Excel таблиці);
  • подання та додаток (Excel таблиця) надсилаються на електронну адресу komendant@loda.gov.ua;
  • впродовж трьох днів після отримання подання перепустки будуть виготовлені за рішенням коменданта.

Контактні телефони комендатури:

  1. Щодо скерування подання для виготовлення перепусток: 096-232-78-99;
  2. Щодо видачі виготовлених комендатурою перепусток: 095-592-14-37;
  3. Для вирішення інших питань: 112.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

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