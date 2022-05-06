У Бучі та у низці населених пунктів поруч із нею російські військові незаконно стратили щонайменше 22 людини.

Правозахисники дізнались про загибель мирних жителів від рук окупантів.

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

"У Бучі та кількох інших містах і селах, розташованих на північний захід від Києва, Amnesty International задокументувала 22 випадки незаконних вбивств російськими силами, більшість із яких були очевидними позасудовими стратами", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, правозахисники дізнались про загибель чотирьох десятків цивільних у Бородянці внаслідок російських нападів.

"У Бородянці Amnesty International виявила, що принаймні 40 цивільних осіб загинуло в результаті непропорційних і невибіркових нападів, які спустошили цілий район і залишили тисячі людей без даху над головою", — зазначили в організації.

Дослідниці й дослідники Amnesty International опитали 45 осіб, які були свідками або з перших вуст чули про незаконні вбивства своїх рідних і сусідів російськими солдатами.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

У Міноборони Росії відреагували на страшні вбивства мирних жителів під Києвом. У відомстві вважають, що "якісь злочини вчинили не російські солдати".

Який вигляд зараз має Буча після деокупації

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