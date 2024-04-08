Який стан Запорізької АЕС після вибуху дрона: інформація від ГУР

В ГУР зазначили, що Росія вкотре повторює провокацію на ядерному об'єкті, щоб звинуватити Україну.

Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС внаслідок дій російських окупантів невпинно погіршується. Однак внаслідок вибуху дрона 7 квітня на території станції не зафіксовано витоків реагентів.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє NV.

Юсов зазначив, що росіяни знову і знову повертаються до спроб проводити провокації, щоб звинувачувати в них Україну.

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"Хоча зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військами. Вони розташовували там свої війська і техніку, що є грубим порушенням міжнародного законодавства, зокрема, в сфері атомного права", – повідомив представник військової розвідки.

Від додав, що РФ регулярно скоює злочини на ЗАЕС: загарбники проводили мінування території станції та запускали безпілотники з її території.

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"В черговий раз вона [Росія] повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, для того, щоб звинуватити Україну. Хоча весь світ знає, що саме російські загарбники несуть відповідальність за той катастрофічний стан, який складається на території Запорізької атомної станції", – висловився Юсов.

Він нагадав заяву України про те, що вона не причетна до жодних провокацій та ударів по території Запорізької АЕС, та вимагає негайного звільнення території ядерного об’єкта від російських окупантів.

Нагадаємо, 7 квітня в МАГАТЕ повідомили, що їхні експерти отримали інформацію про вибух безпілотника в районі Запорізької АЕС. В організації не уточнювали, кому належав цей дрон.

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