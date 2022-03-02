Якщо "102" не працюватиме: додаткові телефони поліції Києва

Якщо "102" не працюватиме: додаткові телефони поліції Києва

Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.

Столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. В умовах воєнного стану можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням.

Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868,

та територіальних підрозділів:

Голосіївське УП - 06342543 99

Дарницьке УП - 0676506921

Деснянське УП - 0676506922

Дніпровське УП - 0676506923

Оболонське УП - 0671241949

Печерське УП - 0676392835

Подільське УП - 0978938414

Святошинське УП - 098 734 0646

Солом‘янське УП - 0731044138

Шевченківське УП - 06765069 24

Управління поліції в метрополітені - 0964901698

Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі аварії на мережі газозабезпечення.