Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Якщо "102" не працюватиме: додаткові телефони поліції Києва

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якщо "102" не працюватиме: додаткові телефони поліції Києва

УНІАН

Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.

Столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. В умовах воєнного стану можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням.

Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868,
та територіальних підрозділів:

  • Голосіївське УП - 06342543 99
  • Дарницьке УП - 0676506921
  • Деснянське УП - 0676506922
  • Дніпровське УП - 0676506923
  • Оболонське УП - 0671241949
  • Печерське УП - 0676392835
  • Подільське УП - 0978938414
  • Святошинське УП - 098 734 0646
  • Солом‘янське УП - 0731044138
  • Шевченківське УП - 06765069 24
  • Управління поліції в метрополітені - 0964901698

Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі аварії на мережі газозабезпечення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація