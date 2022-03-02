Якщо "102" не працюватиме: додаткові телефони поліції Києва

Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.
Столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. В умовах воєнного стану можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням.
Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868,
та територіальних підрозділів:
- Голосіївське УП - 06342543 99
- Дарницьке УП - 0676506921
- Деснянське УП - 0676506922
- Дніпровське УП - 0676506923
- Оболонське УП - 0671241949
- Печерське УП - 0676392835
- Подільське УП - 0978938414
- Святошинське УП - 098 734 0646
- Солом‘янське УП - 0731044138
- Шевченківське УП - 06765069 24
- Управління поліції в метрополітені - 0964901698
Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі аварії на мережі газозабезпечення.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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