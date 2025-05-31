Загроза наступу на Харківську область: що кажуть у ЗСУ

Військові РФ. / © Associated Press

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Наразі на північному напрямку Харківської області армія агресорки Росії діє невеликими штурмовими групами. Ознак підготовки росіянами повномасштабного наступу немає.

Про це повідомив керівник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" Олексій Крименюк в ефірі "Суспільного".

"Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку. Водночас ворог здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шарину в обороні і провести більш масований штурм”, - розповів Крименюк.

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З його слів, протягом останніх тижнів російські військові здійснили кілька спроб здійснювати штурми. Втім, спроби були невдалими, техніка і піхота були знищені.

На цій ділянці фронту росіяни активно використовують мотоцикли, квадроцикли, а також "буханки", які зазвичай застосовують не для атак, а для підвозу особового складу до позицій.

"Мототехніка ефективна за будь-якої погоди. Їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи, адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами", - додав Олексій Крименюк.

Наступ на Харків

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що поширена російськими пропагандистами інформація про початок наступу армії РФ на Харків не відповідає дійсності. За його словами, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами.

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Зауважимо, що The Military Watch на дані низки західних джерел повідомило про те, що Кремль готує масштабний наступ на Харків. За їхньою інформацією, командування РФ перекинуло близько 50 тис. військовослужбовців з Курської області до Харківського регіону.

У ЗСУ відреагували на інформацію про 50 тис. солдатів РФ біля кордону. В ОТУВ "Харків" наголошують, що це не відповідає дійсності.