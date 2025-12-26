В Україну йдуть морози – експерти оприлюднили, чия солярка «замерзне»

Реклама

Інститут споживчих експертиз вчергове перевірив, чи «зимове» дизельне пальне продають на АЗК і чи витримає вона прийдешні морози.

Цього разу експерти дослідили якість як звичайного «дизеля», так і його преміального сорту. Відбори проб відбулися на території всієї країни, експерти придбали 23 зразки дизельного пального у великих всеукраїнських мережах.

8 з 24 перевірених мереж, тобто 30 відсотків, мали порушення якості. Разом з тим, неймовірно, але факт - саме «випробування холодом» витримали всі. Але катастрофа виявилась із вмістом сірки. Нагадаємо, що ця речовина «вбиває» двигун, виводить з ладу нейтралізатори і сажеві фільтри. «Рекордсмени» з перевищення - AERO 8, MARKET та БРСМ-НАФТА. У AERO 8 зафіксовано більш ніж двадцятикратне перевищення (220 мг/кг при нормативі не більше 10-ти)! Сірки вдесятеро більше, ніж вимагає ДСТУ, було виявлено у MARKET та БРСМ-НАФТА.

Нормативам ДСТУ із «запасом» відповідали результати 8 проінспектованих мереж. В плані морозостійкості, абсолютно всі учасники мають показники, що перевищують вимоги. Зокрема, «звичайний» дизель витримує мінус 23°С в мережах PARALLEL, GRAND PETROL та SLON, мінус 24 °С зафіксовано у UKRNAFTA та KLO. «Важке» пальне AMIC витримає мінус 25 °С, а дизель у мережі WOG не загусне навіть при мінус 26°С.

З пожежобезпечністю (температурою спалаху пального) всі учасники «зеленої» групи теж справились на «відмінно». Найбільш солідний «запас» у пального PARALLEL (72 °С). У дизеля WOG також дуже високе значення - 70 °С. Це однозначний маркер заводського пального.

І насамкінець експерти перевірили сірку. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, самі «чисті» - проби «євродизелю» WOG та AMIC (3 мг/кг), також низьке значення зафіксовано в «солярці» KLO (5 мг/кг).

Що стосується преміальних сортів, експерти дослідили 5 зразків преміального дизельного пального. Два з них до сорту «Арктика» не дотягнули. Загалом, експерти протестували Pulls Diesel OKKO, Арктичний ДП Mustang + від WOG, Ventus Diesel KLO, Euro + БРСМ-НАФТА та Evox MARSHALL. Експерти констатували, що 3 зразки виявилися дійсно «арктичними». За документами, «арктичний» сорт має прокачуватися за температури не вище мінус 30 °С. По факту, Арктичний ДП Mustang + WOG витримав нижче – 40 °С, Pulls Diesel OKKO – мінус 33 °С, а Ventus Diesel KLO не застигне при – 32 °С А ось дизель БРСМ-НАФТА Euro + виявився аналогічним своєму «звичайному» аналогу, з температурою фільтрованості –20°С і сіркою 110 мг/кг.

Підсумовуючи, експерти заявили, що при помірних морозах дизельні авто в Україні не зупиняться. І в цілому, заяви про відсутність зимової солярки в країні не відповідають дійсності.