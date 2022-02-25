Де читати новини ТСН.ua, якщо не працюватиме сайт

Де читати новини ТСН.ua, якщо не працюватиме сайт

На сайт уже здійснювалася ДДОС-атака.

Удень 24 лютого на сайт ТСН.ua була здійснена хакерська ДДОС-атака, через що сайт не працював кілька хвилин. Нині портал уже працює.

Редакція ТСН.ua працює цілодобово.

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