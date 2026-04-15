На Дніпропетровщині випустили на волю сотні врятованих кажанів: вражаюче відео

Кажан

Реклама

В Україні на волю випускають врятованих кажанів. Це вихованці Харківського центру реабілітації рукокрилих. Саме сюди взимку звідусіль доправляли кажанів, що потребували допомоги. Вони перезимували у холодильних камерах, а тепер повертаються на волю.

Перший весняний політ на Дніпропетровщині бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Як руйнують міфи про кажанів

На одній з екоферм області сьогодні незвично галасно. Діти та дорослі вперше в житті тримають у руках справжніх кажанів. Стереотипи про вампірів руйнуються вмить, щойно маленька руда вечірниця починає допитливо рухати носом.

Реклама

До зльоту готуються пів сотні рудих вечірниць. Фахівці пояснюють: міцні ікла їм потрібні не для полювання на людей, а щоб розкушувати панцирі жуків.

Кажани як біологічна зброя проти шкідників

Фахівці центру наголошують: кажани — це наші головні союзники у боротьбі за врожай. Всі види рукокрилих в Україні харчуються виключно комахами.

Альона Прилуцька, фахівчиня з кажанів: «Якщо ми не будемо дбати про них, постраждають наші врожаї. Вони захищають нас і допомагають у боротьбі з комахами, котрі нам не бажані. (чути писк) Ось вони підтверджують своїми вигуками!»

У ДСНС підтверджують: часто містяни дзвонять у паніці, бо знайшли кажана на балконі чи у квартирі. Рятувальники закликають не боятися — тварина сама налякана. Достатньо взяти її рукавичкою та обережно випустити у темряві.

Реклама

Реабілітація для людей та звірів

Цьогорічний випуск особливий, бо проходить на екофермі, де допомагають ветеранам оговтатися після фронту. Спілкування з дикою природою допомагає бійцям психологічно розвантажитись.

Власниця екоферми Євгенія Молчанова вже підготувала для нових мешканців спеціальні будиночки. Каже, користь від них величезна.

«Мені як фермерці, коли я дізналась, скільки користі вони несуть... Та вони ж знищують просто поля шкідників! Якби вони ще к*цапів їли, їм би взагалі ціни не було», — жартує власниця ферми.

Харківський центр цьогоріч виходив понад три тисячі кажанів з усієї України. Зараз акції з випуску тривають у 20 містах. Кожен врятований кажан повертається саме у той регіон, де його знайшли.

Реклама

