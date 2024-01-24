Падіння Іл-76 у Росії: всі подробиці та що трапилося насправді – огляд

Падіння літака майже одразу підтвердили в Міноборони РФ на противагу, скажімо, збитому ЗСУ 15 січня російському А-50 над Азовським морем.

У Бєлгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Кадри його падіння зафіксували очевидці. Після цього з’явилися різні версії щодо причин інциденту та того, хто саме перебував на борту літака.

Про всі подробиці падіння, зокрема і про "вкиди", які зробили росіяни, та про заяву Генерального штабу ЗСУ йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

Про що брехали росіяни

Падіння літака майже одразу підтвердили в Міноборони РФ на противагу, скажімо, збитому ЗСУ 15 січня російському А-50 над Азовським морем, про який і досі – жодного звуку.

Спершу в Росії заявили, що на борту перебували не їхні співвітчизники, а 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких начебто перевозили до Бєлгородської області для обміну шестеро членів екіпажу літака та троє (!) конвоїрів.

Депутат Держдуми РФ Картаполов переконував, що таких літаків було два, але, мовляв, інший встигли розвернути, адже на борту нібито перебувало ще 80 військовополонених українських військових.

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Росіяни звинувачують у збитті літака ЗСУ та навіть називають, чим саме це було зроблено – за словами того ж Картаполова, “трьома ракетами Patriot або IRIS-T”. Щоправда, про це він заявив ще тоді, коли Міноборони РФ заявило, що до місця падіння щойно вилетіла комісія повітряно-космічних сил “для встановлення причин катастрофи”.

В російському військовому відомстві стверджували, що ураження Іл-76 було здійснено ЗСУ з району населеного пункту Липці Харківської області із застосуванням зенітного ракетного комплексу. Тобто з відстані 100 км. Водночас росіяни не пояснюють, чому ці міфічні далекобійні ЗРК не збивають з такої ж відстані російські “Сушки”, які “кошмарять” Куп'янськ і Вовчанськ.

Ще один важливий нюанс. Після трагедії в Оленівці, коли було обстрілом вбито українських в’язнів, у Мережі одразу з’явилися страшні кадри з убитими українцями. В цій ситуації не показали жодного фото й відео із загиблими.

Що намагаються приховати росіяни

В цій історії є одне страшне "але". На падіння літака росіяни можуть списати вбитих у в'язницях українських військових, стверджуючи, що вони “загинули в літаку”.

Власне, ця версія має право на роздуми, адже в ГУР підтвердили, що 24 січня таки мав відбутися обмін військовополоненими, втім, зрозуміло, що тепер він і не очікується.

Для чого це рашистам – питання відкрите. Але колись вони так вчинили з полоненими в Оленівці, звинувативши в атаці Україну, навіть попри висновки незалежних міжнародних експертів. Свіжий вкид могли зробити або заради того, щоб приховати свої злочини, або ж зробили це, щоб показати світові свою “правду” та залишити Україну без підтримки.

Намагаючись переконати всіх, що на борту перебували українські військовополонені, яких саме переправляли до українського кордону, росіяни забули, що польоти повітряних суден фіксує Flightradar. За його даними, літак рухався з Бєлгорода на північ від міста, але зовсім не в бік кордону з Україною. Якщо бути точнішими, то наразі встановлено, що Іл-76 прямував за курсом "Бєлгород – Осколець", тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього. Це вже визнають навіть місцеві пабліки, кажуть, їм це розповіли очевидці.

Міфічний “список загиблих”

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поспіхом опублікувала список нібито загиблих українських військовополонених. Однак з’ясувалося, що щонайменше 18 чоловіків із цього переліку вже обміняли – ще на початку січня. Наприклад, 22 номер Максим Коноваленко, який нібито перебував на збитому літаку, повернувся додому ще 4 січня.

Окрім того, колишні військовополонені кажуть, росіяни так бояться навіть знесилених у полоні українців, що на 50 хлопців приставляють по 20 конвоїрів. Тому інформація про трьох осіб супроводу для 65 полонених схожа на звичайну фантазію.

Хто збив Іл-76?

Низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в Генштабі, повідомила, що падіння Іл-76 – робота Збройних сил України.

Але літак був збитий на зльоті, а не під час приземлення. Тобто зробити це радше могли самі росіяни.

В Міністерстві оборони України повідомили, що з'ясовують ситуацію.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими виступили із заявою.

“Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують усю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами”, – йдеться у ній.

Підвищена секретність

Цікаво, що інциденту з літаком передувала тривога в Бєлгороді, під час якої громадянам наказали відійти від вікон.

Після повідомлення про падіння Іл-76 на місце катастрофи стягнули всіх, кого могли, аж раптом наказали залишитися лише структурам Міноборони та силового блоку. Навіть рятувальників МНС вигнали. Місце авіатрощі оточили в радіусу кількох кілометрів, щоб ніхто не міг підійти.

Один з очевидців розповів, що перед падінням з борту викидали крупні об’єкти. Це міг бути вантаж або цінні папери. Уламки від літака, до речі, розлетілися на подвір’я людей.

У Мережі з’явилася інформація, що саме цей літак допомагав перевозити ракети С-300 для бомбардування Харкова.

Заява Генштабу ЗСУ

Військове керівництво України офіційно саме падіння Іл-76 не коментувало, однак Генштаб заявив таке: “Збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою продовжує його стратегію терору, зокрема й на Харківському напрямку.

Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України. Лише за останній тиждень противником завдаено 19 ракетних ударів по Харківщині. Застосовано: 26 ЗКР С-300, 3 БР "Іскандер-М", внаслідок чого загинуло 16 осіб, зокрема одна дитина. Поранено 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, зокрема – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Задля зменшення саме ракетної загрози Збройні сили України не лише контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які протягом останнього часу прямували до аеродрому Бєлгорода. Зважаючи на це, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку”.

Заява ГУР

З приводу інциденту з’явилася також заява Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", – заявили в українській військовій розвідці.

В ГУР наголосили, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості для підготовки обміну, а також доправила російських полонених військовослужбовців на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. А от безпеку українців мала забезпечити російська сторона.

"Водночас українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому", – йдеться у заяві.

У ГУР підкреслили, що цей інцидент може бути спланованими й навмисними діями РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Що це за літак?

Іл-76 – це радянський і російський важкий військово-транспортний літак. Свій перший політ він здійснив у березні 1971 року, а початком його експлуатації став 1975 рік.

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Саме Іл-76 став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивними двигунами. Він призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань до понад 4 тис. км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Також ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки, яку з цих літаків можна навіть десантувати просто з повітря.

Його орієнтовна вартість – $27 млн.

До слова, таких літаків росіяни вже втратили багатенько. Схожа історія трапилася і в ніч проти 30 серпня 2023 року. Тоді на Міжнародному аеродромі Хрести під Псковом пролунало чимало вибухів, а згодом з’ясувалося, що внаслідок нічної атаки були пошкоджені та частково знищені військово-транспортні літаки Іл-76.

Спочатку російські медіа повідомили про знищення двох Іл-76, а потім виправилися та вказали інформацію про чотири пошкоджені літаки. Українська розвідка згодом підтвердила інформацію росЗМІ саме про знищені чотири літаки Іл-76.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ІЛ-76 ВПАВ У РОСІЇ: що трапилося насправді, хто був на борту та що викинули з літака перед падінням?"

Нагадаємо, на борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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