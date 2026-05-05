Перемовини в ОАЕ та вистава Путіна: генерал пояснив, як змусити РФ закінчити війну в Україні
Генерал-лейтенант Ігор Романенко розкрив деталі таємних перемовин в ОАЕ та пояснив, чому Путін продовжує «виставу» замість реального миру. Читайте про плани Кремля на 2027 рік та вплив ударів по російських столицях.
Попри офіційну войовничу риторику у Російській Федерації дедалі гостріше відчувають щораз більшу кризу від затяжної війни. Це підтверджують консультації в ОАЕ, де військові обох сторін намагалися узгодити технічні аспекти припинення бойових дій.
Проте, на думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, будь-які перемовини зараз — це лише «вистава», адже політичне рішення залишається за зачиненими дверима Кремля.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Консультації в ОАЕ: про що говорили військові?
За словами експерта, під час зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах представники військових відомств обговорювали питання припинення вогню на морі, в повітрі та на суші. Російська сторона відчуває виснаження, але остаточне рішення заблоковане.
«Проблема у тому, що Путін не хоче ухвалювати з цього питання остаточне політичне рішення. І поки ми з нашими союзниками не змусимо його зробити це силою, він не піде на такий крок. У нього є плани про ведення бойових дій поточного та наступного років. Все решта — лише вистава», — сказав він.
Москва та Петербург під ударом: кінець «ідеальної Росії»
Романенко переконаний, що ключем до реальних змін є перенесення війни безпосередньо до російських столиць. Систематичні удари по Москві та Санкт-Петербургу змушують росіян виходити з «інформаційної бульбашки» телебачення та стикатися з реальністю.
Основні наслідки атак на російські мегаполіси:
Руйнування ілюзії безпеки: росіяни починають усвідомлювати, що «ідеальна Росія» існує лише на екранах.
Масовий виїзд: страх спонукає жителів столиць вивозити родини, статки та бізнес до безпечніших регіонів або за кордон.
Адаптаційний розрив: на відміну від українців, які за п’ять років звикли до атак, російське суспільство не готове до життя в умовах постійної загрози.
Коли «крига скресне»?
На думку генерала, лише відчутний силовий вплив та внутрішня паніка серед еліт у Москві та Петербурзі стануть ознакою того, що ситуація для режиму Путіна стає критичною.
«Реально вони почнуть виїжджати… І це буде ознака того, що лід рушив, панове присяжні засідателі», — підсумовує Ігор Романенко.
