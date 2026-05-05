Перемовини в ОАЕ та вистава Путіна: генерал пояснив, як змусити РФ закінчити війну в Україні

Генерал-лейтенант Ігор Романенко розкрив деталі таємних перемовин в ОАЕ та пояснив, чому Путін продовжує «виставу» замість реального миру. Читайте про плани Кремля на 2027 рік та вплив ударів по російських столицях.

Олександр Марущак, Марія Бойко
Путін не хоче закінчувати війну в Україні

Попри офіційну войовничу риторику у Російській Федерації дедалі гостріше відчувають щораз більшу кризу від затяжної війни. Це підтверджують консультації в ОАЕ, де військові обох сторін намагалися узгодити технічні аспекти припинення бойових дій.

Проте, на думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, будь-які перемовини зараз — це лише «вистава», адже політичне рішення залишається за зачиненими дверима Кремля.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Консультації в ОАЕ: про що говорили військові?

За словами експерта, під час зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах представники військових відомств обговорювали питання припинення вогню на морі, в повітрі та на суші. Російська сторона відчуває виснаження, але остаточне рішення заблоковане.

«Проблема у тому, що Путін не хоче ухвалювати з цього питання остаточне політичне рішення. І поки ми з нашими союзниками не змусимо його зробити це силою, він не піде на такий крок. У нього є плани про ведення бойових дій поточного та наступного років. Все решта — лише вистава», — сказав він.

Москва та Петербург під ударом: кінець «ідеальної Росії»

Романенко переконаний, що ключем до реальних змін є перенесення війни безпосередньо до російських столиць. Систематичні удари по Москві та Санкт-Петербургу змушують росіян виходити з «інформаційної бульбашки» телебачення та стикатися з реальністю.

Основні наслідки атак на російські мегаполіси:

  • Руйнування ілюзії безпеки: росіяни починають усвідомлювати, що «ідеальна Росія» існує лише на екранах.

  • Масовий виїзд: страх спонукає жителів столиць вивозити родини, статки та бізнес до безпечніших регіонів або за кордон.

  • Адаптаційний розрив: на відміну від українців, які за п’ять років звикли до атак, російське суспільство не готове до життя в умовах постійної загрози.

Коли «крига скресне»?

На думку генерала, лише відчутний силовий вплив та внутрішня паніка серед еліт у Москві та Петербурзі стануть ознакою того, що ситуація для режиму Путіна стає критичною.

«Реально вони почнуть виїжджати… І це буде ознака того, що лід рушив, панове присяжні засідателі», — підсумовує Ігор Романенко.

