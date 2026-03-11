Росіяни "стирають" велике селище на Дніпропетровщині: шокувальні подробиці та відео

Люди змушені покидати Межову на Дніпропетровщині / © ТСН

Громада Межової, що на самій межі Дніпропетровщини та Донеччини, стала зоною активних бойових дій. Колись 20-тисячне селище щодня потерпає від КАБів, дронів «Молнія» та артилерії. Жити там стало неможливо, тому більшість офіційних установ та жителів евакуювалися до Дніпра.

Тут вони створили «Межова – Хаб» — неофіційне місце зустрічі, де можна отримати адмінпослуги, допомогу лікаря та просто поговорити про дім, від якого часто лишилося тільки згарище. Репортаж кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Як працює хаб у Дніпрі

У хабі в Дніпрі все компактно: комп’ютери, принтери та фотоапарати, які встигли вивезти з-під обстрілів. Тут працівники ЦНАПу оформлюють довідки, поруч приймає «свій» лікар з амбулаторії, а в сусідньому кабінеті сидить голова громади.

Пан Анатолій, який виїхав пів року тому, каже: без цього місця було важко. Його історія виїзду — драматична. Разом із дружиною вони трималися дому до останнього.

Анатолій Кобачевський, переселенець: «У жінки був гіпертонічний криз, вона цукровим діабетом хворіє, і інсуліновий був криз. КАБи літали, дрони літали. Якби побув з нею там ще добу-дві, вона би там загинула. Найняв машину і вночі виїхали. Лишили все в хаті, взяли дві сумочки».

Така ж історія і у пані Любові, яка евакуювалася з 101-річною лежачою матір’ю, коли в селищі через обстріли остаточно зникло світло.

Війна в Україні: як росіяни знищують селище

Межівську громаду росіяни почали методично нищити ще навесні минулого року. Сьогодні по деяких селах громади, як-от Підгородне, вже йдуть стрілецькі бої.

Володимир Зражевський, Межівський селищний голова: «Це FPV, це "Молнія", ну і потім "Шахеди". І дуже велику біду приносять саме КАБи. Територія обстрілюється щодня, ми нараховуємо до 20 прильотів».

За словами голови, на території громади все ще залишається близько 1200 людей, з них 500 — у самій Межовій. Забезпечувати їх необхідним стає дедалі небезпечніше, тому влада закликає до повної евакуації.

План на «після війни»

Попри щоденні звістки про зруйновані будинки (у Новопідгородньому вже немає жодної цілої хати), у хабі не просто виживають, а планують повернення. У громади вже є напрацьований план: податкові пільги для бізнесу, інвестиційні проєкти та підтримка кадрів.

Володимир Зражевський: «У нас є конкретні пропозиції, щоб територія змогла повноцінно функціонувати. Ми дуже боїмося, аби Межова не залишилась забутою у сірій зоні».

Поки ж Межова живе у телефонах переселенців: у відео з прильотами, у групах із новинами та в цьому маленькому хабі у Дніпрі, де кожен знає ціну запаху рідного полину.

