Розмова Байдена з Путіним: чи спрацюють російські ультиматуми

Кремль продовжує наполягати: війська стоятимуть на українському кордоні принаймні доти, доки США і їх партнери не погодяться з російськими вимогами.

Білий дім та Кремль готуються до розмови президентів. Наріжною темою другого за місяць телефонного спілкування Байдена та Путіна стане скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Переговорам Байдена та Путіна передує зустріч в Санкт-Петербурзі. На ній Путін домовляється з із самопроголошеним президентом Білорусі про спільні військові навчання на початку наступного року.

Вишкіл має пройти на заході Білорусі — поруч з Україною, Польщею та країнами Балтії — вже на початку наступного року. Точної дати іще не визначили. Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися у вересні, а на початку грудня Лукашенко запропонував Кремлю розмістити в Білорусі ядерну зброю. Відповідні правки планують внести до конституції після референдуму у лютому наступного року.

Такими кроками та подальшим нарощенням військ неподалік України вони начебто захищаються від нарощення присутності НАТО. Оголосивши раніше ультиматум Заходу, Кремль продовжує наполягати: війська стоятимуть на українському кордоні принаймні доти, доки Штати і їх партнери не погодяться з ним.

"Добиватимемося від американської сторони надання твердих правових гарантій безпеки РФ, а саме — непросування НАТО на схід та нерозміщення загрозливих Росії систем озброєнь біля кордонів нашої країни", — заявила речниця МЗС Росія Марія Захарова.

Як Білий дім та Кремль готуються до розмови президентів | Новини світу

Однак мова російських ультиматумів не працює. І Сполучені Штати, і європейці неодноразово заявляли, що диктувати НАТО, куди йому розширятися, а куди ні, Росія не буде. А якщо РФ наважиться зробити подальші агресивні кроки в бік України — економічні наслідки будуть болючими.

Перед переговорами, як і на початку грудня, адміністрація Байдена провела розмови з головами дипломатії Франції, Німеччини та Великобританії. Держсекретар Ентоні Блінкен переговорив і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в час нарощення Росією військової присутності на кордонах України", — йдеться в заяві.

Розмова Байдена з Путіним, яка відбудеться на прохання російської сторони, почнеться о пів-на одинадцяту за київським часом, пройде вона, як і попередня, без журналістів. На ній зокрема обговорять засади для діалогу між заступниками міністра закордонних справ Росії та держсекретаря США, який відбудеться 10 січня в Женеві та зустрічі міністрів ОБСЄ 13 січня. Після цього, ймовірніше за все, Байден поговорить із Зеленським вже сам.

Раніше у Кремлі заявили, що саме російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо України.

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