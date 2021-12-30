Разговор Байдена с Путиным: сработают ли российские ультиматумы

Кремль продолжает настаивать: войска будут стоять на украинской границе по крайней мере, пока США и их партнеры не согласятся с российскими требованиями.

Белый дом и Кремль готовятся к разговору президентов. Во главе угла второго за месяц телефонного общения Байдена и Путина станет скопление российских войск на границе с Украиной.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Переговорам Байдена и Путина предшествует встреча в Санкт-Петербурге. На ней Путин договаривается с самопровозглашенным президентом Беларуси о совместных военных учениях в начале следующего года.

Учения должны пройти на западе Беларуси — рядом с Украиной, Польшей и странами Балтии — уже в начале следующего года. Точную дату еще не определили. В последний раз Путин и Лукашенко встречались в сентябре, а в начале декабря Лукашенко предложил Кремлю разместить в Беларуси ядерное оружие. Соответствующие поправки планируют внести в конституцию после референдума в феврале следующего года.

Такими шагами и последующим наращиванием войск недалеко от Украины они якобы защищаются от наращивания присутствия НАТО. Объявив ранее ультиматум Запада, Кремль продолжает настаивать: войска будут стоять на украинской границе по крайней мере, пока Штаты и их партнеры не согласятся с ним.

"Добьемся от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижение НАТО на восток и неразмещение угрожающих России систем вооружений у границ нашей страны", — заявила спикер МИД Россия Мария Захарова.

Как Белый дом и Кремль готовятся к разговору президентов | Новости мира

Однако язык российских ультиматумов не работает. И Соединенные Штаты и европейцы неоднократно заявляли, что диктовать НАТО, куда ему расширяться, а куда нет, Россия не будет. А если РФ решится предпринять дальнейшие агрессивные шаги в сторону Украины, экономические последствия будут болезненными.

Перед переговорами, как и в начале декабря, администрация Байдена провела беседы с главами дипломатии Франции, Германии и Великобритании. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины во время наращивания Россией военного присутствия на границах Украины", — говорится в заявлении.

Разговор Байдена с Путиным, который состоится по просьбе российской стороны, начнется в пол-одиннадцатого по киевскому времени, пройдет он, как и предыдущий, без журналистов. На нем обсудят основы для диалога между заместителями министра иностранных дел России и госсекретаря США, который состоится 10 января в Женеве и встречи министров ОБСЕ 13 января. После этого, вероятно, Байден поговорит с Зеленским уже сам.

Ранее в Кремле заявили, что именно российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Также сообщалось, что ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по Украине.

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