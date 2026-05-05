Тікали від війни і потрапили у пекло: у Дніпрі рятують вагітну жінку та її родину, яких атакував дрон
У Дніпрі рятують родину, яка потрапила під удар ворожого дрона на трасі. Серед поранених — вагітна жінка. Також постраждали діти з автобуса, що прямував на відпочинок.
У Дніпрі медики рятують цілу родину з прифронтового району, яка дістала поранення просто на трасі в неділю вранці. Серед потерпілих — вагітна жінка. Загалом унаслідок удару дрона РФ біля заправки постраждали п'ятеро дорослих та двоє дітей.
Подробиці атаки з'ясовувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
«Головне питання — що з дитиною»
Софія, яка перебуває при надії, зараз знаходиться у реанімації. Найголовніше, що вона почула від лікарів — з її майбутньою дитиною все гаразд.
Дівчина разом із мамою, тіткою та дідусем виїхала з прифронтового селища, прямуючи на Черкащину. За двісті кілометрів від дому їхня автівка потрапила під обстріл просто на трасі біля заправки.
Софія, поранена: «Ані вибуху я не почула, просто спина заболіла. Спина і нога. Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю очі. Мама сиділа спереду, ми сиділи з дідом ззаду. Я очі відкрила — дивлюся: мама вся в крові, тітка в крові».
Після першого влучання родина намагалася втекти, оскільки в небі з'явився ще один дрон. Софія згадує, що мама поклала її на землю, а потім вони разом бігли за заправку в посадку, щоб сховатися.
Удар по автобусу з дітьми
Крім легкового автомобіля, уламки ворожого дрона потрощили автобус, у якому перебувало сорок дітей із Запоріжжя. Вони прямували на відпочинок до Прикарпаття. Унаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Також у лікарні перебуває вчителька, яка супроводжувала групу.
«Вони всі лишилися живі. Але ж поранений хлопчик. Йому вже нічого не загрожує. Лікарі надали допомогу, і зараз він в дитячій лікарні», - каже медик.
Також на місці прильоту загорілася вантажівка, що перевозила моркву.
Стан постраждалих: боротьба за життя
Найважчі поранення дістала родина з легковика. Дідусь Віктор, який отримав контузію, згадує момент удару: «Стали на блокпості. На стоп-полосі. І одразу рвонуло все. Ні звуку, ні бачили ми нічого. Була гарячка. І що хватали, те й оттягували від машини».
У Софії: складне поранення стегна та спини.
У її матері: пошкодження голови.
У тітки (водійки): найтяжчий стан. Уламки влучили в кишківник та нирку, жінка вже перенесла дві операції, наразі її стан стабільний.
Софія вірить у швидке одужання та сподівається, що вся родина буде разом, коли її первісток з'явиться на світ.
