Тікали від війни і потрапили у пекло: у Дніпрі рятують вагітну жінку та її родину, яких атакував дрон

У Дніпрі рятують поранених через атаку РФ / © ТСН

У Дніпрі медики рятують цілу родину з прифронтового району, яка дістала поранення просто на трасі в неділю вранці. Серед потерпілих — вагітна жінка. Загалом унаслідок удару дрона РФ біля заправки постраждали п'ятеро дорослих та двоє дітей.

Подробиці атаки з'ясовувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

«Головне питання — що з дитиною»

Софія, яка перебуває при надії, зараз знаходиться у реанімації. Найголовніше, що вона почула від лікарів — з її майбутньою дитиною все гаразд.

Дівчина разом із мамою, тіткою та дідусем виїхала з прифронтового селища, прямуючи на Черкащину. За двісті кілометрів від дому їхня автівка потрапила під обстріл просто на трасі біля заправки.

Софія, поранена: «Ані вибуху я не почула, просто спина заболіла. Спина і нога. Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю очі. Мама сиділа спереду, ми сиділи з дідом ззаду. Я очі відкрила — дивлюся: мама вся в крові, тітка в крові».

Після першого влучання родина намагалася втекти, оскільки в небі з'явився ще один дрон. Софія згадує, що мама поклала її на землю, а потім вони разом бігли за заправку в посадку, щоб сховатися.

Удар по автобусу з дітьми

Крім легкового автомобіля, уламки ворожого дрона потрощили автобус, у якому перебувало сорок дітей із Запоріжжя. Вони прямували на відпочинок до Прикарпаття. Унаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Також у лікарні перебуває вчителька, яка супроводжувала групу.

«Вони всі лишилися живі. Але ж поранений хлопчик. Йому вже нічого не загрожує. Лікарі надали допомогу, і зараз він в дитячій лікарні», - каже медик.

Також на місці прильоту загорілася вантажівка, що перевозила моркву.

Стан постраждалих: боротьба за життя

Найважчі поранення дістала родина з легковика. Дідусь Віктор, який отримав контузію, згадує момент удару: «Стали на блокпості. На стоп-полосі. І одразу рвонуло все. Ні звуку, ні бачили ми нічого. Була гарячка. І що хватали, те й оттягували від машини».

У Софії: складне поранення стегна та спини.

У її матері: пошкодження голови.

У тітки (водійки): найтяжчий стан. Уламки влучили в кишківник та нирку, жінка вже перенесла дві операції, наразі її стан стабільний.

Софія вірить у швидке одужання та сподівається, що вся родина буде разом, коли її первісток з'явиться на світ.

