ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
2 хв

Тікали від війни і потрапили у пекло: у Дніпрі рятують вагітну жінку та її родину, яких атакував дрон

У Дніпрі рятують родину, яка потрапила під удар ворожого дрона на трасі. Серед поранених — вагітна жінка. Також постраждали діти з автобуса, що прямував на відпочинок.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Коментарі
У Дніпрі рятують поранених через атаку РФ

У Дніпрі рятують поранених через атаку РФ / © ТСН

У Дніпрі медики рятують цілу родину з прифронтового району, яка дістала поранення просто на трасі в неділю вранці. Серед потерпілих — вагітна жінка. Загалом унаслідок удару дрона РФ біля заправки постраждали п'ятеро дорослих та двоє дітей.

Подробиці атаки з'ясовувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

«Головне питання — що з дитиною»

Софія, яка перебуває при надії, зараз знаходиться у реанімації. Найголовніше, що вона почула від лікарів — з її майбутньою дитиною все гаразд.

Дівчина разом із мамою, тіткою та дідусем виїхала з прифронтового селища, прямуючи на Черкащину. За двісті кілометрів від дому їхня автівка потрапила під обстріл просто на трасі біля заправки.

Софія, поранена: «Ані вибуху я не почула, просто спина заболіла. Спина і нога. Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю очі. Мама сиділа спереду, ми сиділи з дідом ззаду. Я очі відкрила — дивлюся: мама вся в крові, тітка в крові».

Після першого влучання родина намагалася втекти, оскільки в небі з'явився ще один дрон. Софія згадує, що мама поклала її на землю, а потім вони разом бігли за заправку в посадку, щоб сховатися.

Удар по автобусу з дітьми

Крім легкового автомобіля, уламки ворожого дрона потрощили автобус, у якому перебувало сорок дітей із Запоріжжя. Вони прямували на відпочинок до Прикарпаття. Унаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Також у лікарні перебуває вчителька, яка супроводжувала групу.

«Вони всі лишилися живі. Але ж поранений хлопчик. Йому вже нічого не загрожує. Лікарі надали допомогу, і зараз він в дитячій лікарні», - каже медик.

Також на місці прильоту загорілася вантажівка, що перевозила моркву.

Стан постраждалих: боротьба за життя

Найважчі поранення дістала родина з легковика. Дідусь Віктор, який отримав контузію, згадує момент удару: «Стали на блокпості. На стоп-полосі. І одразу рвонуло все. Ні звуку, ні бачили ми нічого. Була гарячка. І що хватали, те й оттягували від машини».

  • У Софії: складне поранення стегна та спини.

  • У її матері: пошкодження голови.

  • У тітки (водійки): найтяжчий стан. Уламки влучили в кишківник та нирку, жінка вже перенесла дві операції, наразі її стан стабільний.

Софія вірить у швидке одужання та сподівається, що вся родина буде разом, коли її первісток з'явиться на світ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Удар по РЯТУВАЛЬНИКАХ! ВАГІТНА потрапила під ОБСТРІЛ у ДНІПРІ! МАКРОН заспівав | ТСН 13:00 5 травня

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie