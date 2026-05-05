"Євробачення-2026": LELÉKA провела першу репетицію свого конкурсного номера у Відні

LELÉKA

Представниця України на «Євробаченні-2026» LELÉKA провела свою першу репетицію на сцені пісенного конкурсу.

Ще тільки день тому артистка прибула до Відня, а це вже спробувала свої сили на арені Вінер-Штадтгалле. Хоч фото та відео з репетиції виконавиці поки що тримають в таємниці, проте вже відомі перші подробиці.

Telegram-канал "Новини Євробачення" заінтригував, яким буде образ та номер LELÉKA. Зазначається, що виконавиця одягне сукню поверх білих штанів. До образу будуть додані тонкі пасма тканини, які прикріплені таким чином, що не заважатимуть рухам артистки.

Щодо декорацій, то був доданий довгий білий подіум. Наприкінці конструкції буде місце для бандуриста Ярослава Джуся, якого LELÉKA додала до свого номера. Під час виступу артистка також підходитиме до нього.

Окремої уваги заслуговуватиме світло. Під час першого приспіву воно зникатиме. До номера артистки додали драматичний червоний колір у кінці. Це матиме вигляд закриття театральної завіси.

Нагадаємо, організатори «Євробачення-2026» готують приємні сюрпризи. Наприклад, у фіналі на сцену конкурсу вийдуть відомі українські зірки, які розважатимуть глядачів в інтервал-акті.

