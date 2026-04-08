"З ніг нічого не залишилося": історія медикині, яка стала живою мішенню для окупантів

У Дніпрі рятують медикиню з Лимана / © ТСН

Світлана з Лиману на Донеччині все життя працювала медсестрою. Під час повномасштабної війни вона лікувала людей просто у підвалах під безперервними обстрілами, аж поки сама не стала ціллю ворожого дрона. Тепер у реанімації Дніпра жінка заново вчиться жити без ніг, але найбільше переймається не за себе, а за тих, кого залишила вдома.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У якому стані поранена медсестра

Світлана щойно перенесла другу складну операцію. На культі ампутованих ніг лікарі наклали спеціальні ВАК-апарати — це сучасна технологія, що дозволяє ранам гоїтися швидше за допомогою від’ємного тиску. Її стан стабілізували, хоча травми були критичними: окрім втрачених кінцівок, уламок поцілив у шию.

«Там була безвихідь. З ніг нічого не залишилося. На рентгенівських знімках ми бачили просто побиті кістки та шматки тіла. Жінка втратила понад три з половиною літра крові, ми робили масивне переливання», — каже лікар.

Російський дрон атакував жінку

Того дня Світлана збиралася разом із сусідами пекти хліб у підвалі — це був єдиний спосіб прогодуватися у місті, де немає жодних комунікацій. Ворожий дрон вона побачила за мить до вибуху.

«Іду, а він якраз навпроти каштана висів. Я почала наче бігти назад, а воно почало на мене і просто вразило по ногах. І все. Я впала, сіла, знепритомніла на якийсь час. Я потім вже усвідомила, що я досі все ж таки жива», — згадує жінка.

Як рятували жінку

У Лимані вже давно не працюють лікарні та не їздять «швидкі». Понівечену Світлану сусіди перев’язали підручними засобами та везли до військових на звичайній садовій тачці. Тільки завдяки бійцям, які оперативно доправили її до стабпункту, медикиня вижила.

Навіть зараз, на лікарняному ліжку, Світлана плаче не через біль, а через розлуку з тими, кому допомагала.

«Я дуже переймаюся. Лишилися мої дві кішки улюблені, дві людини кохані. І сусіди, яких я лікувала. Вони так плакали, коли мене вивозили — це жах! Я допомагала як медсестра весь час. Вони мене потребували, бо іншого виходу немає», — каже вона.

Жінці запропонували роботу у Дніпрі

Попереду у Світлани довгий шлях реабілітації та протезування. Проте лікарі впевнені: її внутрішня сила допоможе встати на ноги. Ба більше, медики Дніпра настільки вражені відданістю колеги, що вже запропонували їй роботу після одужання.

Тож Світлана зможе і надалі займатися справою всього свого життя — рятувати людей.

